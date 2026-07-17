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Člun s dětmi bez vest nesl vítr na otevřené Lipno, pomoc jim zavolal otec ze břehu

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  15:51

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Vodní záchranáři na Lipně dojeli pro neovladatelný člun se třemi dětmi. | foto: Vodní záchranná služba ČČK

Posádka vodní záchranné služby na Lipně pomáhala třem dětem, u jejichž člunu se vybila baterie a sílící vítr je unášel na otevřenou vodu. Pomoc zavolal jejich otec, který vše sledoval ze břehu.

Ve středu dopoledne vypluly z Radslavi u Černé v Pošumaví tři děti na malém motorovém člunu chytat ryby. Bez záchranných vest, bez pokrývek hlavy a bez dostatečné zásoby pití.

„Během dopoledne se navíc vybila baterie člunu a děti již nebyly schopné vrátit se vlastními silami zpět ke břehu,“ popsali záchranáři z Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov na svém facebookovém profilu.

Vodní záchranáři na Lipně dojeli pro neovladatelný člun se třemi dětmi.
Vodní záchranáři na Lipně dojeli pro neovladatelný člun se třemi dětmi.
Vodní záchranáři na Lipně dojeli pro neovladatelný člun se třemi dětmi.
Vodní záchranáři na Lipně dojeli pro neovladatelný člun se třemi dětmi.
4 fotografie

Po změně počasí a zesílení větru navíc začal člun driftovat do otevřené vody směrem k ostrovu Tajvan. Otec dětí, který situaci sledoval ze břehu, přivolal vodní záchrannou službu. Ale nedokázal jim předat přesnou polohu člunu, což situaci dále komplikovalo.

Posádka vyrazila okamžitě k zásahu, má sídlo v nedaleké Dolní Vltavici. Po pátrání nalezla děti poblíž ostrova Tajvan. Záchranáři vzali člun do vleku a společně s dětmi ho bezpečně dopravili zpět na břeh.

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„Událost naštěstí skončila bez zranění. Připomínáme však, že počasí na Lipně se může změnit během několika minut a že dodržování základních pravidel bezpečného pobytu u vody není formalita, ale může rozhodovat o životě,“ upozorňují záchranáři.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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