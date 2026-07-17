Ve středu dopoledne vypluly z Radslavi u Černé v Pošumaví tři děti na malém motorovém člunu chytat ryby. Bez záchranných vest, bez pokrývek hlavy a bez dostatečné zásoby pití.
„Během dopoledne se navíc vybila baterie člunu a děti již nebyly schopné vrátit se vlastními silami zpět ke břehu,“ popsali záchranáři z Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov na svém facebookovém profilu.
Po změně počasí a zesílení větru navíc začal člun driftovat do otevřené vody směrem k ostrovu Tajvan. Otec dětí, který situaci sledoval ze břehu, přivolal vodní záchrannou službu. Ale nedokázal jim předat přesnou polohu člunu, což situaci dále komplikovalo.
Posádka vyrazila okamžitě k zásahu, má sídlo v nedaleké Dolní Vltavici. Po pátrání nalezla děti poblíž ostrova Tajvan. Záchranáři vzali člun do vleku a společně s dětmi ho bezpečně dopravili zpět na břeh.
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„Událost naštěstí skončila bez zranění. Připomínáme však, že počasí na Lipně se může změnit během několika minut a že dodržování základních pravidel bezpečného pobytu u vody není formalita, ale může rozhodovat o životě,“ upozorňují záchranáři.