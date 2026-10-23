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Naplní se přes zimu? Na Římově opět sníží odtok, aby v přehradě přibylo víc vody

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  11:49
Státní podnik Povodí Vltavy opět sníží odtok z nádrže Římov na Budějovicku, která zásobuje pitnou vodou velkou část Jihočeského kraje. Z přehrady na řece Malši bude odtékat 250 litrů za sekundu, dosud to bylo 400 litrů za sekundu.

Římov nyní zadržuje více než 15,5 milionu metrů krychlových vody. Jde o necelých 52 procent kapacity nádrže. Přítok vody do nádrže se zvýšil po nedávných deštích, které mírně zlepšily bilanci vody v řekách.

„Ke snížení odtoku jsme přistoupili proto, abychom se pokusili nádrž v Římově malinko naplnit,“ uvedl po zasedání komise pro sucho jihočeský hejtman Martin Kuba.

Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí, že by lidem napojeným na vodárenskou soustavu netekla z kohoutků pitná voda.
Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí, že by lidem napojeným na vodárenskou soustavu netekla z kohoutků pitná voda.
Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí, že by lidem napojeným na vodárenskou soustavu netekla z kohoutků pitná voda.
Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí, že by lidem napojeným na vodárenskou soustavu netekla z kohoutků pitná voda.
7 fotografií

Jihočeský kraj na začátku října vyhlásil stav sucha, což znamená, že se na některé legislativní procesy vztahují výjimky. Jde například právě o manipulaci s odtokem z nádrží. Za běžného stavu by se k návrhu musely vyjadřovat různé instituce jako například rybářský svaz a celý proces by trval několik dní. Při stavu sucha však může povodí ve spolupráci s krajem manipulovat s odtokem okamžitě.

Povodí Vltavy na začátku října snížilo odtok z Římova z 500 litrů za sekundu na 400 litrů za sekundu. „Na příští zasedání komise pro sucho chceme mít už vytvořený model, jak přes zimu manipulovat s přítoky do Římova, aby se nádrž opět naplnila,“ uvedl hejtman.

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Zimní měsíce bývají bohatší na srážky a při nižších teplotách se voda neodpařuje jako v létě. „Pokud by ale byla teplá zima bez sněhu a deště, nastal by velký problém. Nedovedu si představit, co by se stalo, pokud bychom na jaře měli v římovské přehradě tak málo vody, jako je to teď,“ konstatoval Kuba.

Vodní nádrž Římov na řece Malši je několik kilometrů od Českých Budějovic. Má rozlohu 210 hektarů. Vodu z přehrady zpracovává úpravna Jihočeského vodárenského svazu (JVS), která ji dále distribuuje odběratelům. Přehrada slouží jako největší zásobárna pitné vody v regionu. Na pití ji využívá více než 360 tisíc lidí, což je více než polovina obyvatel v regionu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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