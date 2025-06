Jihočeský kraj zakoupil v roce 2005 poněkud zchátralý vodní mlýn, který dával následující čtyři roky dohromady. Poté ho zpřístupnil turistům.

„Současně se začaly projevovat první problémy. Řada nezodpovědných řidičů nerespektovala zákazy vjezdu a vjížděla do nich, parkovala ve vjezdech u domů. A proto tu byly poměrně časté návštěvy volyňské městské policie a řešily se nepříjemné věci,“ popsala při slavnostním otevření parkoviště Ivana Říhová, ředitelka Muzea středního Pootaví Strakonice, které areál za obcí spravuje.

„Kolik bylo telefonátů, že někdo ve vsi špatně zaparkoval. Navíc hůře pohybliví návštěvníci těžko zvládali cestu z bývalého parkoviště,“ zdůraznil starosta Hoslovic Petr Kozjura. „Nová cesta ulehčila a zlepšila život domácím. Současně pak slouží jako obchvat pro přepravu objemných materiálů z lesů a zemědělské techniky,“ připomněl.

„Zkušební provoz ukázal, že to byl dobrý nápad,“ dodal. Tehdy parkoviště zvládlo nápor, kdy se v areálu mlýna vystřídalo za den přes 1 200 lidí.

Kraj za cestu i parkoviště zaplatil 15 milionů korun. Říhová připomněla, to byla jediná šance, jak problémy vyřešit.

„Já snad nikdy nezapomenu na den, kdy jsme šli se správcem mlýna, panem Janoutem, a bývalým starostou, panem Votíkem, na schůzi zastupitelstva do hospody. Byla v nás malá dušička a skoro jsme se připravovali na lynč. Pan starosta na své náklady uspořádal hostinu s žebírky, naservíroval pivo a rázem se z našeho setkání stalo příjemné posezení. Občané odcházeli celkem spokojení a my slíbili právě novou cestu,“ smála se.

Zásadním časovým problémem se stal výkup pozemků pod budoucí komunikací od místních soukromých vlastníků. To se nakonec povedlo, ale přišel další problém. „Ouha, ono to nesedí s územním plánem. Takže bylo třeba změnit i územní plán,“ vyprávěla peripetie ředitelka Říhová.

„Skoro nemůžu uvěřit, že tento den nadešel,“ podělila se o své dojmy také místní farmářka Terezie Daňková, která se na vzniku cesty výrazně podílela. „Když se otevíral mlýn, tak já okny sledovala ty davy, které tam proudily. Bohužel naši předci tohle nepředpokládali a já si říkala, že tohle naše vesnice nemůže pojmout. Takže několik let předtím, než se stala ta památná schůze s žebírky, jsem si vytiskla papír, jak je to tady s pozemky, a začala jsem si kreslit a řešit možný přístup. Ve chvíli, kdy se lidé ve vsi nejvíc bouřili proti tomu, co se tady děje, už bylo hodně z toho hotovo,“ popsala svůj podíl na společné akci.

Strakonické muzeum chce i nadále posilovat význam kulturní památky a připravuje nové taháky. Podle ředitelky Říhové se na podzim chystá otevření depozitáře pro zemědělské stroje a také unikátní dětské vodní hřiště.