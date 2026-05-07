Maminky s kočárky už nemusejí ve Vodňanech na Strakonicku k pediatrovi až do třetího patra polikliniky. Ordinace se přestěhovala do přízemí, kde nechalo město prostory kompletně zrekonstruovat.
Úpravy trvaly podle místostarostky Martiny Hrdličkové zhruba čtyři měsíce a vyšly na dva miliony korun. Ve službě se tu budou střídat dva lékaři. První malí pacienti sem zavítali už v pondělí dopoledne.
Na částečný úvazek zde bude pracovat známý vodňanský pediatr Jaroslav Bočinský. „Já budu ordinaci postupně předávat mladší kolegyni,“ uvedl.
Původně už chtěl odejít do důchodu, ale nakonec přijal nabídku ještě nějaký čas pokračovat. „Byl to vlastně společný nápad. Strakonická nemocnice měla zájem provoz převzít a já jsem zase měl chuť se ještě podílet na péči o děti.“
S novými prostory je spokojený. „Naše ordinace byla taková domácká. A zde je opravdu zařízení, které odpovídá standardům, jaké má mít dětské oddělení,“ prohlásil.
Péči ve Vodňanech dosud zajišťovali manželé Bočinští. Po letech už ale nebylo reálné dál investovat do zastaralých prostor ani rozšiřovat provoz. A oba pediatři směřovali do důchodu. Proto město společně s nemocnicí ve Strakonicích přistoupilo k otevření nové ambulance.
Pracoviště má vlastní vstup a k dispozici je čekárna s toaletami upravenými i pro malé děti a zázemí pro personál. „Návaznost zůstane zachovaná, pro pacienty to nebude žádný krok do neznáma. Budou mít jen nové prostředí, ale péče zůstane,“ zdůraznil.
Ordinace eviduje zhruba 600 dětí, které jsou po převzetí automaticky vedené v péči. Zároveň ale zůstává možnost nových registrací pro rodiče, kteří pediatra ve Vodňanech dosud neměli nebo chtějí přejít odjinud.
Strakonická nemocnice pomáhá i v Blatné a Vimperku
Podobný systém funguje také v Blatné, kde strakonická nemocnice provozuje šest ambulancí. Starosta Robert Flandera ocenil, že nemocnice pomáhá udržet zdravotní péči i v menších městech, která by samostatně nedokázala zajistit všechny potřebné ordinace.
Primář dětského oddělení strakonické nemocnice Martin Gregora připomněl, že vodňanská ambulance je součástí širšího systému péče. „V případě, že by jeden z lékařů nemohl, například by onemocněl, můžeme sem poslat jiného kolegu,“ uvedl. Dodal, že nemocnice zajistí i následná vyšetření. „Dětské oddělení to celé zastřeší, včetně dovyšetření a hospitalizací, které už zařídíme u nás na lůžkové části a ve specializovaných ambulancích.“
Podle vodňanského starosty Martina Hlaváče je důležité, že vedle ostatních lékařských specializací zůstane ve městě dostupná právě péče o nejmenší. „Jsme rádi, že jsme se domluvili s nemocnicí a že tady dětskou ambulanci bude provozovat. Je to určitá stabilita a jistota pro obyvatele,“ uvedl.
Primář Martin Gregora zmínil, že podobná spolupráce se strakonickou nemocnicí se rozšiřuje i do Vimperka. Prachatická nemocnice tamní ambulanci už personálně pokrýt nedokázala, a proto se město obrátilo právě na Strakonice.
„Lékařů máme dost a na Vimperk se těším,“ uvedl Gregora. Připomněl, že do města jezdí řadu let. „Chceme tam pokračovat a je pro nás důležité, aby byla služba stabilně obsazená,“ doplnil.
Prachatická nemocnice uzavře od července dětskou lůžkovou část poté, co oznámily odchod tři ze čtyř lékařek. Složitější případy budou vozit sanitky do okolních zdravotních zařízení. Zůstane tak pouze dětská ambulance a pohotovost a personálně ji podpoří budějovická nemocnice. Loni na podzim tam přestala fungovat porodnice a letos na začátku jara uzavřeli gynekologii.