Vodňanští plánují, že koupí nevyhovující autobusové nádraží a vylepší ho

„Je to hrůza. Budova je zavřená, člověk se nemůže ohřát ani dojít si na záchod. A lidé, kteří sem přijedou poprvé, netuší, kam se obrátit. Informace jsou také zavřené,“ popisuje Anna Chlopková ze Křtětic, která využívá autobusové nádraží ve Vodňanech často.

Na této vstupní bráně do Vodňan to vypadá, jako by se tu zastavil čas někdy v 70. letech minulého století. Jsou tu jen klasické nekryté zastávky se zábradlím okolo letité dlážděné silnice. Ani výpravní budova, která má nejlepší časy dávno za sebou, neskýtá záruku, že ji najdete otevřenou.

Nádraží provozuje vodňanská společnost Záruba M&K, která se chystala do objektu už v letošním roce investovat. Ale s novým vedením města se situace změnila. Radní začali s firmou intenzivně jednat o odkoupení celého autobusového nádraží.

„Rozhodující krok je na zastupitelstvu města, které je naplánované na pondělí,“ říká majitel firmy Miroslav Záruba.

Neutěšený stav na autobusovém nádraží trápí místní i dopravce už léta. A proto vodňanský starosta Milan Němeček (Vodňany 2022) předpokládá, že za jeho nákup do vlastnictví města se zastupitelé postaví.

„Stání nejsou krytá a čekárna není vytopená, protože je tam problém dvou subjektů, a to se řeší už dvanáct let. Ale náš tým na radnici se do toho vrhl a dotáhli jsme to až do zastupitelstva, kde je shoda napříč stranami. Záměr města koupit nádraží podporuje i kraj a autobusoví dopravci, kteří sem jezdí,“ vysvětluje Němeček.

Podle znaleckého posudku, který si nechala vodňanská radnice vypracovat, má pozemek autobusového nádraží i s výpravní budovou hodnotu necelé tři miliony korun.

„My ho kupujeme za devět milionů korun, ale i se smlouvami s dopravci, které přejdou od firmy Záruba na město Vodňany. Jde nám hlavně o to, že je to pozemek blízko centra a zasahuje i do parkoviště. A protože vlastník projevil zájem nádraží prodat, snažili jsme se domluvit, abychom byli kupcem a mohli ho obnovit tak, aby vypadalo jako ve 21. století,“ upřesňuje starosta.

Cestování autobusem je nyní ve Vodňanech pro řadu lidí komplikované i tím, že všechny spoje nestaví na nádraží. Vybrané linky zdejšího největšího dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice zastavují u vlakového nádraží, kde mohou lidé využít čekárnu, informační kancelář, toalety nebo si nechat potvrdit žákovské průkazky.

Vyčkají, jestli bude na nádraží vypsaný grant

Zastávky od sebe dělí 300 metrů. Pro lidi, kteří se hůř pohybují, ale i pro ty, co nejezdí autobusem pravidelně, jsou dvě stanoviště v sedmitisícovém městě problém. Generální ředitel firmy ČSAD Autobusy České Budějovice Vladimír Homola je připravený s vedením města tuto situaci řešit.

„Pro nás je to dobrá zpráva, že vlastníkem nádraží bude město. Vždycky spolupracujeme líp s radnicí, která ví spíš, co lidi potřebují, než podnikatel, jenž má řadu aktivit a jednou z nich je nádraží. Jakmile ho město koupí, začneme řešit, aby se vše uspořádalo ke spokojenosti cestujících,“ plánuje Homola.

A vodňanský starosta na Homolova slova navazuje, že je třeba zlepšit podmínky nejen pro občany města, ale i pro řidiče linkových spojů.

„Chápu, že kdybych byl dopravcem, chci lepší komfort pro cestující i pro své řidiče. Pochopitelně primárně chceme zlepšit kvalitu čekání pro občany, aby byla čekárna vytopená, čisté toalety i nějaká prodejna s občerstvením. Důležité jsou i informace a vybavená místnost pro šoféry, aby si měli kde odpočinout,“ vypočítává Němeček.

Do první úpravy nádražní budovy se chtějí vodňanští radní pustit hned po nabytí nového majetku. Pak vedení města vyčká, zda bude na autobusové terminály vypsaný grant. Když s ním nebude moci počítat, začne radnice nádraží vylepšovat postupně.