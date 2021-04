Opuštěnou vodárnu chtějí v Písku předělat na kemp a tělocvičny

Sednou do lodě, do ruky vezmou pádla a vyrážejí na Otavu. Řeku ze Sušice sjíždějí každoročně tisíce vodáků. V Písku jim ale chybí kemp, ve kterém by mohli poslední noc přespat.

Podle Zdeňka Laciny z Lodního servisu Strakonice, který půjčuje na Otavě kanoe a rafty, by právě Písek byl ideální konečná. „Hodně vodáků chce na závěr přespat jednu noc v kempu a pak jet další ráno domů. Jenže ve městě žádný není a do hotelů se jim nechce. Pak je pro ně jedinou volbou soutok Otavy s Blanicí v Putimi nebo až Vrcovice. Odtud to ale zase mají daleko na nádraží a spojení je špatné,“ hodnotí Lacina.

Dříve mohli vodáci v Písku kempovat na plovárně U Václava. Před několika lety ale město táboření na tomto místě zakázalo. Plovárna se v sedm hodin večer zamykala a vodáci si tak museli nechávat klíče od celého areálu. Současně na místě chybělo zázemí, třeba sprchy s teplou vodou. A s příchodem EET se tábořiště nevyplatilo ani po finanční stránce.

Situace by se v budoucnu mohla změnit. Poté, co v Písku začala fungovat nová úpravna vody, město řeší, co s opuštěným areálem staré vodárny pod Hradišťským vrchem. A právě tam se rozhodlo umístit nový kemp. Od pražské architektonické kanceláře Sporadical si nechalo za 300 tisíc korun vypracovat studii na využití celého areálu včetně venkovních i vnitřních prostor.

„Až to pandemická situace dovolí, rádi bychom ji představili veřejnosti. Zatím chceme udělat v první etapě kemp se zázemím. Počítáme s patnácti místy pro karavany a třiceti pro stany. Měl by sloužit především vodákům, proto studie myslí i na uskladnění lodí u vjezdu do kempu,“ potvrdila místostarostka Petra Trambová.

Kolik peněz bude výstavba tábořiště stát, je zatím otázkou. „Jsme teď těsně před dokončením projektové dokumentace, která zhruba ukáže, na kolik peněz by mohlo vyjít. Budeme hledat vhodné formy financování. Očekáváme, že po covidové době se najde dotační titul, který bychom mohli na tuto akci využít. Snad se i díky tomu postupně podaří po dvou letech stagnace úspěšně obnovit cestovních ruch v regionu,“ uvažuje Trambová.

Cizinci objedou okolí na elektrokolech

Dodala, že o dalším využití současných objektů se bude rozhodovat podle poptávky. Studie navrhuje předělat část suterénních prostor na sociální zázemí kempu. V patře je plánována recepce, propojená novým schodištěm a výtahem.

Recepce by pak v dalších fázích mohla sloužit i pro ostatní postupně renovované prostory. V halách, kde se čistila voda, architekti navrhují multifunkční sály pro sport a volný čas. Do největší haly se vejde i basketbalové hřiště a v další by mohlo vzniknout trampolínové centrum.

Využitím objektů pro sportovní aktivity by se tak propojil okruh píseckých sportovišť čítající protilehlou plovárnu U Václava, blízký lyžařský svah, nový plavecký bazén a sportoviště pod lesnickou školou. K novému volnočasovému areálu se lidé navíc v budoucnu dostanou autem, pěšky i na kole.

„Studie propojuje cyklostezku od řeky k vodárně, kam v současnosti není možné projít. Plusem je i to, že se snad brzy znovu otevře restaurace U Smetáka. Má nového majitele, který o plánech města ví. Záměr vítá a my také, protože tam nebudeme muset řešit gastroprovoz,“ dodává Trambová.

Město bude současně muset ještě zodpovědět otázku, kdo bude areál spravovat. Ve hře je možnost, že by šlo o městský kemp, který by měly na starost městské služby. Stejně tak se ale může ukázat výhodnější pronajmout ho někomu dalšímu.

Myšlenku vítá i šéf destinační společnosti Píseckem Michal Jánský. „Kromě vodáků pozorujeme v posledních letech enormní zájem o kemp se stáním pro karavany. Lidé cestující tímto způsobem potřebují solidní zázemí s vodou a elektřinou, kde můžou třeba týden pobýt,“ vysvětluje Jánský.

O Písek se navíc kromě tuzemských turistů zajímají i cizinci. „Jedná se především o turisty z Nizozemska, v menším měřítku pak z Německa, Británie a Francie. V kempu si udělají základnu, dnes mají často elektrokola a jsou schopní cestovat v okruhu třeba 50 kilometrů. Tato klientela tak není zajímavá jen pro Písek, ale i pro okolí,“ podotýká Jánský.