Ve Vltavě se utopil starší vodák. V řece teče po deštích hodně vody

Staršího muže viděli svědci naposledy ve čtvrtek před 18. hodinou v kempu nedaleko Dívčího kamene.

„Policisté přijali oznámení o jeho pohřešování před půl sedmou večerní. Od té doby po něm pátrali po vodě i podél obou břehů směrem k Boršovu nad Vltavou,“ popsal policejní mluvčí Milan Bajcura.

Večer s akcí pomáhala i policejní letecká služba a pátrání trvalo až do pátečního rána. Muže nakonec našli policisté z Českého Krumlova a hasiči. „Společně prohledávali meandry, kdy vodáka po půl deváté nalezli utonulého pod kanoí,“ sdělil Bajcura.

Řekou Vltavou v posledních dnech protéká více vody než obvykle, ale nejde o nijak extrémní hodnoty.

„Když je v létě sucho, odtéká z lipenské přehrady šest metrů krychlových vody za sekundu. V posledních dnech to je 20 metrů krychlových za sekundu, ale to není nijak výjimečný jev. Děje se to poměrně často v průběhu roku,“ popsala hydroložka Kateřina Štěrbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích.

Průtok v posledních dnech zvedly vydatné deště. „Jak řeka teče dál, zvyšují průtok jednotlivé přítoky, které jsou při deštích poměrně mohutné. Proto má pak Vltava v Českých Budějovicích až 80 metrů krychlových za sekundu. Ani to není hodnota prvního povodňového stupně. Vodáci by nicméně měli být opatrní. Některé jezy je pak lepší přenášet,“ upozorňuje Štěrbová.

Na vodáky apeluje i policie. „Všem připomínáme obezřetnost na vodě, především při zvýšené hladině, aby zbytečně neriskovali a nepožívali alkohol,“ dodal Milan Bajcura.

Minulý víkend pátrali policisté po dvou vodácích, kteří splouvali Lužnici. Tam oba případy dopadly dobře.