náhledy
Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty lodí a nechyběly ani převrácené kánoe a rafty. Fotoreportér portálu iDNES.cz strávil den mezi vodáky na „vodácké dálnici“.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Před jezem Herbertov se během dne tvoří dlouhé fronty. Na splutí čekají desítky lodí.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Dva způsoby, jak čelit krizi na lodi: s ledovým klidem a cigaretou v ústech, nebo „mírnou“ panikou.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
První posádky vyrážejí na řeku už dopoledne. Slunečné počasí láká na Vltavu vodáky z celé republiky.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na klidnějších úsecích řeky pokračují desítky posádek směrem k Rožmberku nad Vltavou.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vodákem může být i čtyřnohý mazlíček. Tahle vodačka na klidnějším úseku řeky veze v kánoi i svého psa, který zjevně celou plavbu snáší s naprostým klidem a přehledem.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na klidnějších úsecích tvoří velkou část posádek rodiny s dětmi, pro které je letní splouvání řeky tou nejlepší prázdninovou tradicí.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Styl oblékání řady posádek tak na první pohled připomíná spíše pobyt u moře nebo na pláži.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Zkušenější vodáci dávají přednost kajakům, které umožňují rychlejší a přesnější průjezd peřejemi.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
I přes obavy a divoké houpání ve vlnách se však této lodi daří udržet balanc.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Historické centrum Rožmberka nad Vltavou s hradem patří k nejvyhledávanějším zastávkám vodáků na horním toku Vltavy.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Socha svatého Jana Nepomuckého na mostě v Rožmberku nad Vltavou hledí na desítky vodáků mířících po proudu řeky.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Den v kempu U Fíka začíná pomalu. Zatímco většina vodáků ještě spí, za několik hodin zaplní Vltavu stovky lodí. Jako předešlý den.
Autor: Michal Růžička, MAFRA