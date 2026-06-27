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Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

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  19:49
Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na... Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na... Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na... Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na... Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na... Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na... Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na... Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na... Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na... Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na... Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na... Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...
Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty lodí a nechyběly ani převrácené kánoe a rafty. Fotoreportér portálu iDNES.cz strávil den mezi vodáky na „vodácké dálnici“.
jez Herbertov

jez Herbertov

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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