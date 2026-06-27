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Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem
Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...
Karviná zvažuje stažení odvolání. Liga? Je to cesta na popravu, tuší Táborsko
Když se první liga zeptá, kdo do ní chce, co adepti na administrativní postup odpoví? Pokud odvolací komise fotbalové asociace ještě před startem nového ročníku potvrdí vyloučení Karviné, zapletené...
Vesnicí roku je Římov. Komisi nejvíce oslnilo procesí, říká starosta
Římov se stal letošní vesnicí roku Jihočeského kraje. Obec na Českobudějovicku podle hodnocení komise vynikla především mimořádně silným komunitním duchem, péčí o kulturní dědictví a promyšleným...
Před útulkem někdo uvázal psa. Nechal mu tam granule i lístek se jménem
Dvě hlídky strážníků zaměstnal kříženec briarda a pasteveckého salašnického psa, kterého někdo uvázal před útulkem v Táboře. I když mu tam nechal granule a hračky, je majitel podezřelý ze spáchání...
Obyvatele štvou plány na silnici ke Špačkům. Do lokality auta nepatří, tvrdí kritici
V návrhu nového územního plánu Českých Budějovic je zakreslená nová silnice protínající lokalitu u Špačků na jižním okraji města. Část obyvatel s ní nesouhlasí a petice odpůrců už má více než 2500...
Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem
Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...
Žena se otrávila muchomůrkou tygrovanou, skončila v nemocnici
Jihočeští záchranáři tento týden vyjížděli ke zhruba padesátileté ženě, která se otrávila muchomůrkou tygrovanou. Trpěla nevolností, která později vyústila až v těžkou poruchu vědomí. Zdravotníci jí...
Ředitel muzea: Návštěvník je bytost zvídavá i hravá. To platilo před 100 let i dnes
Jihočeské muzeum není jen historické budova v centru Českých Budějovic. Spravuje i areál v rodišti Jana Žižky v Trocnově. Tam nedávno otevřeli nové vzdělávací a turistické centrum. Nejen o něm...
Kdo bude od září učit? bojí se rodiče v Cehnicích. Odchody učitelů škola odmítá
V základní škole v Cehnicích na Strakonicku panuje napjatá situace. Rodič varuje před odchody učitelů a složitými vztahy s vedením. Česká školní inspekce potvrdila problémy v komunikaci i nedůvěru...
Karviná zvažuje stažení odvolání. Liga? Je to cesta na popravu, tuší Táborsko
Když se první liga zeptá, kdo do ní chce, co adepti na administrativní postup odpoví? Pokud odvolací komise fotbalové asociace ještě před startem nového ročníku potvrdí vyloučení Karviné, zapletené...
Rakušanku půl roku přemlouval na rande. Teď spolu v centru Lince podnikají
Carina a Tomáš Hausknechtovi mají v centru Lince podnik, jenž láká na snídaně, drinky a klid. Oba pracovali v gastronomii a společně hledali místo, kam by se mohli jít odreagovat v jakoukoliv denní...
I přes odpor lidí firmy plánují nové drůbežárny. U Lišova má nahradit býčí farmu
Sto dvacet tisíc kusů. Takovou celkovou kapacitu mají mít dva provozy s nosnicemi a brojlery u Lišova a Županovic v jižních Čechách. Spotřeba drůbežího masa roste, ale odpor proti stavbám nových...
Cestování na jihu Čech levněji. Jak systém IDESKA šetří peníze?
Od 1. července 2026 se v Jihočeském kraji zásadně mění pravidla hry pro všechny, kdo pravidelně využívají veřejnou dopravu. Nový integrovaný systém IDESKA totiž nepřináší jen pohodlí v podobě jedné...
Parkovací zóny nechce táborská radnice prosadit na sílu. Probere to s místními
Vedení Tábora představilo plán zavádění modrých zón pro místní. Část lidí jejich potřebu nesdílí, jiní vyzývají k lepší komunikaci. Radnice upozorňuje, že cílem není plnit městskou kasu. Hlavním...
Voskový Rudolf II. má po řádění vandala poškozený obličej, pachatele hledá policie
Českokrumlovští policisté se zabývají případem poškození cizí věci. Pátrají po vandalovi, který v muzeu voskových figurín rozrýpal obličej Rudolfovi II. Škoda je 30 tisíc korun. Policisté zároveň...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Inspekce stíhá policistu, který zkopal mladíka. Ten se před dopadením vzdával
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zahájila stíhání policisty kvůli zásahu v Českých Budějovicích. Stíhaný podle inspekce udeřil a kopal muže, který už nebyl nebezpečný.
U Blatné se topilo dítě, resuscitace trvala desítky minut. Na místě zasahoval vrtulník
Záchranáři vyjížděli na Strakonicku ve středu odpoledne k dítěti, které se topilo v rybníku. Podle dosavadních zjištění policie nezletilý spadl z paddleboardu. Po resuscitaci jej záchranáři letecky...