Vodáci zaplnili Vltavu. U jezů se tvořily fronty, kempy hlídá policie

Parkoviště u kempu Pod Hrází ve Vyšším Brodě je zcela zaplněné. Je sobota 2. července dopoledne a všude postávají skupinky vodáků, skládají stany a soukají oblečení do sudů. Je zde patrný mírný chaos.

Fronta k bufetu nebere konce, stoly v jeho blízkosti jsou zaplněné, lidé s nápoji postávají po celém areálu a radostně na sebe pokřikují. Není to však nic v porovnání s tím, co se odehrává ve spodní části areálu.

Desítky, možná stovky lidí se zde naloďují do kanoí a raftů, půjčují si pádla a záchranné vesty. Skupinky po dvou, třech i šesti naskakují hbitě do lodí, berou do rukou pádla, odrážejí se od břehu a za sborového výkřiku „ahóóój“ vyrážejí k prvnímu jezu, který prověří jejich vodácké dovednosti.

První prázdninový víkend spolu s dvojicí státních svátků přilákal na Vltavu spoustu lidí. Na vodu se zde chystají skupinky mladých, rodiny s dětmi, ale i postarší party zkušených vodáků. „Dnes je to opravdu velký nával, ale jsme na to připravení. Za den vypravíme asi 2 500 lidí v 700 lodích,“ uvedl v sobotu Daniel Mikeš, zaměstnanec půjčovny lodí v kempu Pod Hrází.

Řeka i letos přilákala úplné nováčky i vodáky, kteří se do Vyššího Brodu často vracejí. „Vltavu sjíždím už 25 let. Dnes jsem tu s kamarády, ale ještě si pamatuji, jak jsme sem vozili vlastní lodě a pořádali sjíždění vody pro děti,“ řekl Jaroslav Uhříček z Uherského Hradiště.

Volné dny na Vltavě tráví řada lidí z celé republiky. I ve vyšebrodském kempu je plno výletníků třeba z Brněnska či Ostravska. Neodradil je ani letošní nárůst cen. „V porovnání s minulými lety jsou ceny určitě o něco vyšší, ale není to takový problém, aby nás to odradilo. Spíše se obáváme počasí, které by nám mohlo překazit plány,“ zmínil Dalibor Kološ, který přijel až ze severní Moravy. Kvůli možnosti bouřek se strachuje, že vodu budou muset ukončit o dva dny dříve.

Podobně komentovali zvyšování cen i ti, kteří na vodu vyrazili s rodinou. „Dražší, nebo ne, o takový zážitek nemůžeme děti připravit,“ vyjádřila se jedna z vodaček. Její slova se potvrdila již po pár stech metrech od startu, kde na vodáky čeká první jez s velkým výškovým rozdílem.

Hrůza v očích při připlutí k jezu, zděšený výkřik plný vzrušení a následná radost z úspěšného zdolání peřejí. To je něco, co si děti na lodích opravdu užívají.

Jezy zdolávali bezpečně

Neplatí to však jen pro ně. Jezy jsou výzvou i pro zkušenější vodáky a mnohé z nich je dokážou opravdu potrápit. Není tak výjimkou, když se některá z lodí převrhne a posádka musí rychle chytat pádla a sudy, které odnáší proud.

Jediné, co mohlo účastníkům zážitek mírně narušit, byla několik desítek metrů dlouhá fronta. Ta se tvořila před jezem a bránila plynulému provozu na řece.

Vodáci ve frontě čekali až desítky minut. Samotné sjíždění jezu však působí nanejvýš bezpečně. Ti, kteří si na jeho splutí netroufají, ho mohou bez problému obejít. Podél jezu taky vždy stojí nějaký vodák, který je připravený druhým ihned pomáhat. V případě kolize se pak do záchranné akce zapojí každá loď v dosahu.

Největším nebezpečím na vodě tak i nadále zůstává pití alkoholu, které je známým problémem českých vodáků. I proto se v kempech podél řeky pohybují policejní hlídky, které provádí namátkové kontroly.

Nulová tolerance alkoholu

„Hlídky budou kempy projíždět po celé prázdniny. Zaměří se hlavně na krádeže a alkohol. Tento měsíc plánujeme i dvě větší akce, které budou cílit na vodáky,“ sdělila policejní mluvčí Martina Joklová s tím, že alkohol pro vodáky nadále zůstává zakázaný.

Přítomnost policistů si chválí i v kempech, kde opilci někdy narušují pořádek a ohrožují ostatní. „Často tady jezdí hlídka městské policie, aby mohla zasáhnout při výtržnostech. Jednou už jsme museli policisty zavolat sami, když se nám tu po areálu projížděl jeden opilý rezident,“ popsal zkušenosti Mikeš.