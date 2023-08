Vodáci na Lužnici musí počítat s tím, že přes mělčiny lodě potáhnou za sebou

V řece se ráchá dvojice dětí. Vodu mají po kolena. Kolem prochází korytem krátký zástup vodáků, kteří za sebou pomocí pádel vláčí kanoe. Odvážnější se snaží plout, ale dřou loděmi o písčité dno. Vodácké podmínky na Lužnici jsou tento rok kvůli vytrvalému suchu a úbytku vody opravdu špatné.

„K letošní sezoně se nebudu vyjadřovat. Když máme dobrý rok, nikdo se o nás nezajímá, teď je sezona špatná a každý den tu mám někoho s dotazy,“ rozčiloval se zaměstnanec jednoho z kempů na řece. I když je polovina prázdnin, byl téměř prázdný. Na rozlehlé louce stál jeden stan a v bufetu v době oběda seděli dva zákazníci.

Podobná situace panovala i v kempu Vodácká základna v Suchdole nad Lužnicí. Alespoň z něj však vyrážely skupinky vodáků, kteří byli s letošními podmínkami na Lužnici předem smíření.

„Vody je opravdu málo, tak počítáme s tím, že si několik kilometrů z plánované trasy odejdeme hezky po svých. Není to ale nich hrozného, posledních pár sezon je to na Lužnici standardní situace,“ sdělil Jan Mareš, jenž se svými přáteli sjíždí stejnou řeku už několik let.

„Je to naše tradice, tak jsme o jiné možnosti ani neuvažovali. I přesto, že na jiných řekách bychom měli podmínky určitě lepší. Dnes dojedeme do Majdalény a pak se rozhodneme podle počasí. V ideálním případě doplujeme až na Hamr,“ doplnil v pátek Mareš.

Podobně smířlivě vidí letošní léto i provozovatelka suchdolského kempu Jana Brabcová. „Je to klasická sezona. Jsou tu lidé, kteří jezdí každoročně. Denně připluje nebo přijede někdo nový, stráví noc v kempu, nebo si půjčí lodě a pluje zase dál. Málo vody je navíc ideální pro nezkušené vodáky a rodiny s dětmi. Ty tu kempují celý týden a děti se mohou bez obav brouzdat u břehu,“ popsala Brabcová.

Doplnila, že v kempu si moc nepotrpí na rezervační systém, a tak jim případně rušení objednávek nijak provoz nekomplikuje.

To je případ i kempu Otavský ráj v Katovicích. Splavnost Otavy je sice o poznání lepší, přesto v kempech podél řeky zaznamenali úbytek hostů. „Rezervace nevyužíváme, tak nedokážu říct, zda lidé mění své plány kvůli nedostatku vody. Ale určitě to sezonu ovlivnilo, lidí je o poznání méně,“ přiblížila provozovatelka kempu Eliška Bradáčová.

Dodala, že toto léto také doprovází změna každodenních návyků návštěvníků. „Před sezonou jsme museli lehce navýšit ceny za ubytování i jídlo. Lidé si tak nyní mnohem častěji vozí vlastní potraviny a vaří si před stany,“ popsala.

Nejpříznivější situace pro vodáky je tradičně na Vltavě, které pomáhá odpouštění vody z lipenské přehrady. To udržuje řeku splavnou i v suchých létech. Přesto vltavské kempy a půjčovny lodí pozorují jistý úbytek zákazníků.

„V porovnání s předchozími sezonami, kdy byl pokaždé cítit zvyšující se počet vodáků na řece i v kempech, letos pozorujeme zhruba pěti- až desetiprocentní pokles. Těžko hodnotit, jestli je to proto, že se již dá bez problémů cestovat do zahraničí, nebo ekonomickými obavami rodin. Po slabším začátku sezony, který přičítáme chladnějšímu a deštivějšímu počasí, se povedl červenec, kdy se návštěvnost blížila tomu, co bylo obvyklé v předchozích letech. Současné počasí ale zájem utlumilo a na vodu jezdí jenom skalní vodáci,“ popsal za kemp a půjčovnu lodí Kanak Václav Novák.

Horší situace je na úseku Teplé Vltavy od Soumarského mostu do Pěkné, který částečně vede první zónou NP Šumava. Lidé, kteří ho chtějí splout, se musí registrovat na webu parku. Nyní je pro nedostatek vody uzavřený. Vodáci tak mohou plout jen z Lenory k Soumarskému mostu.

Mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán konstatoval, že na základě hydrologických průzkumů není situace v povodí příznivá a lze ji označit za stav hydrologického sucha. „Průtoky na celém povodí Vltavy jsou v současné době podprůměrné, kolísají od 13 do 65 procent dlouhodobého průměru,“ uvedl.