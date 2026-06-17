Nasadit vesty, pádla ponořit do vody a plavba může začít. Jihočeské řeky už nyní zkraje sezony začínají plnit vodáci. Hlavní vrchol v podobě červencových svátků se však teprve blíží. Podnikatelé provozující kempy a půjčovny lodí věří, že letošní počasí bude lepší než minulý rok.
„Doufáme v to, protože loňský červenec byl kvůli tomu hodně slabý a většina klientů své výlety rušila,“ vzpomněl Vojtěch Šíp ze společnosti Ingetour. Pokles klientů se dotkl i kempů, jež firma také provozuje. Počasí je podle něj hlavní faktor, který ovlivňuje každou sezonu.
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Nyní si lodě půjčují hlavně vodácké kurzy a školní výlety a tato část roku je srovnatelná s poměrně silným loňskem. Ceny prý zvyšovali jen mírně u jednodenních vodáckých výletů s dopravou. „U vícedenních půjčení stojí jednoduchý raft pro šest osob v sezoně 1 500 korun za den,“ uvedl Šíp.
Zatím normálně se vyvíjí sezona i v kempu Koruna ve Zlaté Koruně na Českokrumlovsku. Podle provozovatele Tomáše Nejedlého též jezdí převážně školy, o víkendech i rodiny s dětmi. V červenci očekává nejvyšší zájem. Podotkl, že když jim loni v tomto měsíci nepřálo počasí, srpen to už nespravil.
Návštěvníci se u něj mohou ubytoval ve stanu nebo chatkách, v nabídce jsou i penzion a hostel. V kempu mají novou terasu či toalety. „Ceny ubytování jsme trochu zvyšovali, ale je to nepatrné. Stouply po celé Vltavě,“ mínil. Hosté starší 15 let zaplatí za noc 190 korun včetně rekreačního poplatku, stan stojí stejně.
Vodáci musí počítat s opravou mostu i jezů
O desetikorunu víc zaplatí za obě položky vodáci v kempu Rožmberk nad Vltavou. Ubytovat se mohou i v chatkách či podsadových stanech. Provozovatelka Monika Dobiášová ponechala ceny téměř stejné jako loni. S dosavadní návštěvností zcela spokojená není. „Vzhledem k počasí je to zatím slabé. Školy, které jsou objednané, tak ty jedou, ale běžný vodák v tomto počasí zůstane doma,“ řekla.
Začátek sezony na Vltavě ovlivnila i rekonstrukce mostu u krumlovského sídliště Plešivec. Průjezd pod ním není bezpečný a vodáci musí lodě přenášet po pravém břehu. Hlavní omezení by mělo skončit ve čtvrtek, potom průjezd v úseku umožní speciální tunel. Nyní se ale v místě občas tvoří fronty vodáků.
Stavební práce omezují plavby rovněž na dvou místech na Otavě. Povodí Vltavy rekonstruuje jez Vrcovice na Písecku, staví tam i nový rybí přechod. „Součástí je také vybudování nových sjezdů do horní i dolní vody,“ popsala mluvčí povodí Pavlína Mertl.
Na Otavě současně pracují i na jezu Mrskoš v Horažďovicích, kde budují vodáckou propust. Přestavbu vítá Matěj Sokol z půjčovny lodí Vydrýsek. „Byl to takový problémový jez a po několika letech se ho konečně podařilo udělat, takže za mě obrovské plus,“ hodnotil. Začátek sezony mu přijde stejný jako loni.
Rezervace lodí je jistota
Podobně jako na Vltavě i u nich přes týden převládají školní výlety, o víkendu prý vyrážejí i ostatní vodáci. Ceny zvedli jen symbolicky, a to i kvůli cenám paliv a rostoucím personálním nákladům. Klienti si prý nejčastěji půjčují dvoumístnou plastovou kánoi, ta na den s vybavením stojí 640 korun. Mají též trojmístné a nafukovací kánoe i rafty.
Červencové svátky už podle něj nejsou takové, že by se na řeku vydali všichni. Přesto podotkl, že je lepší si loď dopředu zarezervovat. „Víkendy jsou většinou hodně obsazené a rezervace je nutná,“ doplnil.
Předchozí rezervace nám pomáhá i v tom, že jsme schopni zaručit dostatek vybavení a lodí na daném místě.
Lucie Joštovápůjčovna lodí Samba
Lidé na Otavě prý často plují na horním toku mezi Sušicí na Klatovsku a Katovicemi na Strakonicku. Z méně vytížených částí Otavy doporučuje úsek ze Štěkně do Písku. „Je to tam moc hezké a není tam moc vodáků. Celkově pod Strakonicemi je to opravdu pěkné,“ pravil Sokol.
Mezi jednodenními plavbami na Lužnici vévodí ty ze Suchdola nad Lužnicí do Majdaleny. „Je to desetikilometrový úsek na zhruba čtyři nebo pět hodin, takže ho hodně využívají rodiny s dětmi,“ řekla Lucie Joštová z půjčovny lodí Samba. Doporučuje i plavby z Tábora do Bečic, odkud je ovšem horší spojení.
Vodáci začali přijíždět už v květnu, kdy bylo teplo a dostatek vody. Na konci měsíce lodě půjčovali skupinám hlavně o víkendech, desítky si jich nedávno vypůjčilo na tři dny jedno z gymnázií. Na Lužnici jsou stále populární svátky i víkendy.
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Půjčují různé typy lodí, cena závisí na tom, jestli si je zákazníci objednají na poslední chvíli, nebo s předstihem. Ve druhém případě totiž získají slevy, když ale nevyplují a objednávku včas nezruší, platí stoprocentní storno poplatek.
„Předchozí rezervace nám pomáhá i v tom, že jsme schopni zaručit dostatek vybavení a lodí na daném místě,“ pokračovala Joštová. O řeku je prý stále zájem a vyrážejí na ni děti, rodiny i senioři.
Jihočeské řeky ale stále trápí sucho a průtoky v celém povodí jsou hluboce podprůměrné. „Srážky v uplynulých dnech situaci vylepšily jen mírně,“ zmínila Mertl. Deficit vody v krajině a tocích se vyplnit nepodařilo, a když nebudou srážky pokračovat v dalších týdnech, nastane opět sucho.