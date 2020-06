Ve Volarech musejí lidé převařovat vodu, je znečištěná po deštích

Situaci se zhoršenou kvalitou vody ve Volarech řeší už několik dní společnost Čevak Z vodovodní sítě přitéká do domácností zbarvená, zakalená voda. Problém nejspíš souvisí s trvajícím obdobím intenzivních dešťů, přesnou příčinu firma stále zjišťuje.

Vodu sice správce sítě trvale dezinfikuje, přesto ji mají obyvatelé převařovat. Příkaz hygieniků platí od středy 17. června.

„Lidé by neměli používat vodu bez převaření, s převařením by to neměl být problém. Hygiena nařídila Čevaku, že pro jistotu má dát před školy cisternu. Nemám informaci, že by lidé měli zdravotní problémy. Čevak postupně nabírá vzorky, aby se zjistilo, jestli už je ta voda v pořádku,“ řekla místostarosta Volat Jana Bártová.



Výsledky by mělo mít město v pátek. Podle místostarostky se problém týká všech obyvatel vyjma těch, kteří mají vlastní zdroje nebo své studny.

Hygienici uvedli, že ve vodě jsou překročené limity mikrobiologických ukazatelů.

Firma Čevak odstavila závadné zdroje a zahájila plošné odkalování vodovodní sítě. Čevak denně odebírá vzorky a dělá laboratorní rozbory.

„Zkoumají, z čeho to vzniklo, byly dvě možné věci. Jedna dlouhotrvající deště, druhá rozsáhlá havárie vodovodu, asi přes týden nazpět. Potrubí je desítky let staré, ve špatném technickém stavu, stává se, že praská. Je běžné, že za zimu je deset havárií,“ řekla Bártová.

Podle Čevaku je nutné převařovat vodu určenou k pití, vaření, přípravě nápojů, jídel i k čištění zubů. Převařovat ji lidé nemusí, když myjí nádobí v myčce nebo perou prádlo v pračce.