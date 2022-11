Na sídlišti v Budějovicích prasklo potrubí, část města je dočasně bez vody

Na Pražském sídlišti v Českých Budějovicích praskl ráno vodovod. Havárie se stala v Průběžné ulici nedaleko rušné Pražské ulice. Dopad to má na velkou část krajského města. Kromě dotčené oblasti v Průběžné, by ale měla voda znovu téct v co nejkratším čase.