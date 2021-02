Vody je nyní dostatek, těší jihočeské zemědělce i rybáře

Letošní rok navázal tam, kde ten loňský skončil. Alespoň z pohledu počasí se to dá s jistotou říci. Krajina na několik týdnů zapadala sněhem a dostatek srážek dále napomohl nasycení půdy chybějící vodou.

Oddychnout si tak mohou hlavně zemědělci. Ti mají v tuto chvíli daleko lepší startovní pozici než loni, kdy byl naopak kritický nedostatek půdní vláhy.



Příznivou situaci potvrzují také ukazatele projektu Intersucho, který monitoruje úroveň sucha v půdě. Podle dostupných map už téměř měsíc v kuse panuje na jihu Čech ideální stav, kdy je podle dlouhodobého měření bez rizika sucha celé území kraje. Po několika na vláhu chudých letech se tak může zdát, že vody je v krajině nadbytek. To platí hlavně pro nejsvrchnější vrstvy půdy.

„Co se týče zásob vody, jsme nyní v situaci, že čím více vody bude, tím lépe. Horní vrstvy do jednoho metru jsou v tuto chvíli maximálně nasycené a více vody nepojmou. Voda také pozvolna prosakuje do spodních vrstev, kde je ještě po suchých letech dostatek prostoru,“ hodnotí současné poměry hydrolog Tomáš Vlasák z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle něho je ale rychlost vsakování do spodních úrovní daleko pomalejší. V těch nejspodnějších vrstvách se navíc ještě zcela neprojevil ani loňský na srážky bohatý rok.

„Je to otázka měsíců, mnohdy i let. V nejnižších místech jsme s úrovní vody stále ještě mimořádně pod průměrem. Dochází tu ke značnému zpoždění prosakování a hladina se zde srovná možná až v příštím roce. Pokud ovšem bude nadále vlhké počasí,“ upozorňuje Vlasák s tím, že vodní deficit vznikal už od roku 2015, kdy začalo sušší období.

Sněhu bylo tak akorát

Udržení vody v krajině také napomohla sněhová pokrývka, která blokovala odpařování půdní vlhkosti. Navíc jí bylo jen takové množství, které při oblevách neznamenalo žádné větší povodňové nebezpečí.

„Samozřejmě že pokud by se do tání přidal vydatný déšť nebo by ještě připadlo větší množství sněhu, může něco takového hrozit, ale vydatné srážky nejsou pro jaro příliš pravděpodobné,“ dodává Vlasák.

Z toho mohou těžit hlavně zemědělci, mrazivé a vlhké počasí se sněhovou vrstvou pomohlo ozimým plodinám. Navíc v podmáčených půdách zasažených mrazem mohlo také dojít k přirozenému úbytku hrabošů, kteří se v posledních letech výrazně přemnožili.

Větší starosti však hospodáři mají s hnojením či setím. Kvůli podmáčené půdě bude velký problém se na pole vůbec dostat.

„Může se stát, že zemědělci nebudou stíhat včas udělat všechny potřebné práce. Vegetační vývoj nepočká, takže se to může na nadcházející sezoně částečně podepsat i v negativním směru. Loni jsme touto dobou sklízeli kritiku za používání meliorací, které by se nám teď hodily,“ obává se ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.

Část rybníků museli odpouštět

S tím částečně souhlasí i Bohumil Hradecký, předseda Zemědělského družstva Novosedly na Strakonicku. I tak je ale s nadbytkem vláhy nadmíru spokojený.

„Samozřejmě se lépe pracuje na suchém podkladu. Jako zemědělci jsme ale rádi, když vodu máme, i přesto, že nám to komplikuje dodržení osevního plánu. Spíše se modlíme, aby nám všechno na konci jara nezaschlo, jako se dělo v roce 2019,“ podotýká Hradecký.

Dostatek vody také významně ovlivnil hospodaření rybářů. Loni na jaře byl stav na mnoha místech katastrofální a většina společností upouštěla od jarních výlovů. Nyní je ale vody všude dostatek a většina rybníků je dokonce téměř plná.

„Letos se situace výrazně zlepšila. Za současného počasí předpokládám, že do začátku jara budeme mít plné stavy na všech rybnících. Problém může nastat maximálně v některých takzvaných nebeských rybnících, které jsou zásobované pouze ze srážek,“ shrnuje jednatel společnosti Blatenská ryba Jiří Bláha.

V několika případech si dokonce mohli blatenští rybáři dovolit odpouštění vody ze svých rybníků.

„Sáhli jsme k tomu z preventivních důvodů, a to kvůli očekávanému většímu tání sněhu. Potřebovali jsme si vytvořit nějaký retenční prostor, ale ani tak si nemyslím, že by měly přijít nějaké větší přívaly vody,“ dodává šéf Blatenské ryby s tím, že současná situace dává rybářům klid alespoň na několik měsíců.