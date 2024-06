Konec přenášení, šupna ušetří vodákům námahu při přenášení jezu u Boršova

Špička zelené kanoe se kývá nahoru a dolů. Loď stále balancuje na hraně prkna, po kterém teče vltavská voda. Sedím na háčku a najednou se plastové plavidlo přehoupne a hned začínáme nabírat rychlost po skloněné dřevěné lávce. Následuje další menší skok a už jsme zase v řece.

Protože sedím vpředu, Vltava mě samozřejmě „uvítá“ pořádnou vodní sprchou. S místními vodáky jsme vyzkoušeli letošní novinku. Tou je takzvaná šupna, tedy skluzavka pro lodě a rafty na jezu Zátkův mlýn v Boršově nad Vltavou.

Končí tak zdlouhavé přenášení překážky, které zdržovalo posádky v plavbě. Konečně. Nyní si mohou vodáci oddychnout. „Možná před čtyřiceti lety se to také dalo jezdit, byla tady ještě jedna propust. Sice měla ještě větší skok, ale té už je dávno konec. Až nyní po skoro padesáti šedesáti letech, co tu ten jez stojí, je to už bezpečně sjízdné místo. Jak pro kanoe, tak i rafty,“ těší vodáka Milana Litvana z boršovské půjčovny Ká-servis. Podle něj dříve za velkého stavu vody boršovský mohutný jez jen hodně zkušení vodáci také sjížděli.

„Konec šupny je malinko nepříjemný pro kanoe, zvlášť když se pojede ve dvou, a zase pro rafty bude spíš horší hořejšek. Tam se snáz zaseknou. Pořád je to ale ohromné plus, že tu propust vůbec je,“ těší Litvana.

Naplno ji lidé otestují už za pár týdnů, kdy začnou letní prázdniny a Vltava se zaplní stovkami lodí a raftů. Vodákům tak ubude zhruba padesátimetrové přenášení lodí po levém břehu okolo vodní elektrárny. Naopak na šupnu budou vodáci najíždět podél pravého břehu Vltavy poblíž náhonu do mlýna. Až ostrý provoz ukáže, co je třeba ještě vylepšit.

„Teoreticky by tu ještě šly udělat schůdky, abyste třeba z lodi vyložil děti, které by to jen sešly dolů, zatímco vy si to sjedete. Nyní také zatím šipky ukazují jen nalevo na místo přenášení, ale do budoucna se asi budou muset udělat směrovky i sem na propust. Nebo, když bude hodně vody, aby to lidi nevtáhlo například na korunu samotného jezu,“ upozorňuje Litvan.

Následně dodává, že si každá půjčovna musí novinku vyzkoušet, osahat a zákazníky o tom poučit. „Jako my. Naštěstí Povodí Vltavy vodákům hodně pomáhá, tam jsou lidi na správném místě, kteří nám nehážou klacky pod nohy,“ chválí si.

O novinku se postaralo právě Povodí Vltavy po domluvě s vlastníkem jezu, tím je sousední Zátkův mlýn. A jeho ředitel Jaroslav Mrkvička sdílí stejné myšlenky jako Litvan.

„Udělali jsme vstřícný krok, který nás v ničem neomezuje. My s propustí tedy problém nemáme. Ještě bychom tam chtěli dodělat zábradlí a schody kvůli bezpečnosti,“ přibližuje Mrkvička.

Podle Milana Litvana z Ká-servisu složité přenášení jezu, například s těžkými rafty, řadu vodáků od plavby až do Boršova odrazovalo. „Víme, že hodně lidí kvůli boršovskému jezu končila výš na řece. Nyní by se z toho mohl stát opravdu parádní úsek Vltavy, který si každý užije ještě víc,“ doufá.