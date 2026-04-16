Bude v Teplé Vltavě dost vody? Splouvání také letos ohrožuje nízká hladina

Autor:
  16:29
Bude letošní rok lepší než ten uplynulý? Tuto otázku si kladou v národním parku Šumava v souvislosti se splouváním Teplé Vltavy. Na tu loni kvůli suchu vyplulo jen 251 lodí, což bylo přibližně o tři tisíce méně než o rok dříve. Splouvat se tehdy mohlo jen ve 32 ze 165 dnů vodácké sezony.
Splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou reguluje šumavský park.

Splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou reguluje šumavský park. | foto: Karel Hrdina, MF DNES

Za splutí úseku Teplé Vltavy od Soumarského mostu do Pěkné se platí při online...
Za splutí úseku Teplé Vltavy od Soumarského mostu do Pěkné se platí při online...
Vodáci se na placený úsek Teplé Vltavy vydávají z tábořiště u Soumarského mostu.
Tábořiště Soumarský most se rozkládá u stejnojmenného mostu přes Teplou Vltavu.
9 fotografií

První lodě mají na řeku vyjet o květnových víkendech a svátcích. Národní park již se začátkem dubna spustil svůj rezervační systém pro zájemce. Optimismus však podobně jako loni mírní současný vývoj stavu vody v korytě.

„Když se podívám na informace, které mi chodí každé ráno, tak hladina Vltavy byla na začátku dubna pod 50 centimetry. Vypadá to, že i letos bude velmi problematická sezona, pokud nepřijdou nějaké deště,“ posteskl si mluvčí parku Jan Dvořák.

Řeky mají málo vody, na Teplou Vltavu ještě letos nemohla vyplout ani jedna loď

Zmínil i související loňský výpadek příjmů. Náklady na splouvání, především na průvodce, jsou prý v řádu statisíců korun. Ceny nastavili tak, aby jim v ideálním roce pokryly vynaložené prostředky. Ačkoli tato aktivita představuje riziko ztráty, chtějí ji uchovat a doufají, že se sezona nastartuje.

Splouvat Teplou Vltavu je možné, jen když je hladina nad zmíněnými 50 centimetry. „To se zájemci v danou hodinu vydávají na řeku s jedním z 22 proškolených průvodců,“ upřesnila koordinátorka splouvání Pavlína Frídová. Když dosáhne úrovně 61 centimetrů a vyšší, splouvají lidé bez průvodce.

Posunuli čas měření hladiny

Hladina je rozhodující i pro počet plavidel, jež mohou v dané hodině vyplout. Když je výška mezi 50 a 60,9 centimetru, může na Teplou Vltavu sedm lodí, pokud bude nad horní hranicí, tak dokonce dvacet. Stav vody kontrolují denně na Soumarském mostě. Nově ho budou odečítat už v 5.50 hodin, aby si vodáci a průvodci mohli naplánovat den.

Splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou reguluje šumavský park.
Za splutí úseku Teplé Vltavy od Soumarského mostu do Pěkné se platí při online rezervaci 500 korun za loď.
Za splutí úseku Teplé Vltavy od Soumarského mostu do Pěkné se platí při online rezervaci 500 korun za loď.
Vodáci se na placený úsek Teplé Vltavy vydávají z tábořiště u Soumarského mostu.
9 fotografií

Důvodem je rovněž nestabilita hladiny v posledních letech. To se projevilo především loni, kdy kolísala i v rozmezí deseti centimetrů za 24 hodin. „V jeden den byla hladina na 44 centimetrech, druhý den po vydatné bouřce vystoupala třeba na 53 centimetrů. Avšak třetí den už zaklesla opět hluboko pod limit 50 centimetrů,“ líčil Dvořák.

Druhou novinkou je rozdělení sezony podle toho, kdy lodě na řeku vyplují. „V květnu, kdy se splouvá o svátcích a víkendech, a také v červenci a srpnu, kdy je možné splouvat každý den, vyrazí lodě na řeku každou hodinu mezi osmou a šestnáctou hodinou. V červnu, září a říjnu bude možné vyplout každou sudou hodinu,“ upozornila Frídová.

Omezení je kvůli perlorodkám

Mluvčí parku splouvání považuje za unikátní možnost poznat přírodní zónu ve Vltavském luhu z kánoe nebo kajaku. Řeka se v 16kilometrovém úseku mezi Soumarským mostem a Pěknou stává turistickou trasou, na níž je ovšem nutné dodržovat pravidla.

„Ta jsou důležitá, protože ve vodě žije perlorodka říční, což je kriticky ohrožený druh. Než jsme nastavili systém splouvání, tak tam za sezonu vjelo až 13 tisíc lodí,“ pokračoval mluvčí. Pokud by splouvání nadále bylo takto živelné, perlorodka by zřejmě nepřežila.

Cena za registraci činí 600 korun, pokud si ji zájemce založí online. Druhou možností je zapsání přímo na nástupním místě na Soumarském mostě. To bude otevřené od 1. května po celou dobu splouvání. Tam vodáci zaplatí o stovku navíc. Dvořák ujistil, že když není možné vyplout, vodáci dostanou poplatek zpět.

Perlorodek v Teplé Vltavě přibylo, v řece mají ideální podmínky pro život

Přestože se zavedením systému omezil počet lodí, které mohou být na řece, kapacitu mají nadále takovou, že nikdy nedošlo k jejímu vyčerpání. „Kdo chce, místo si najde. Samozřejmě jsou dny, kdy jsou termíny hodně plné. Jde většinou o květen, kdy se smí splouvat jen o svátcích a víkendech. Je začátek sezony, lidé jsou natěšení,“ uvedl mluvčí.

Květnové termíny bývají plné zejména ráno a dopoledne, vytížený bývá i začátek července kolem svátků. Nicméně i v těchto obdobích prý mohou vodáci najít volné hodiny. Méně vyhledávané potom bývá září, kdy lidé plují zejména o víkendech a ve svátek za hezkého počasí. V říjnu se podle Dvořáka už do zimy nikomu nechce.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Symbol sporu o D3 šel k zemi, ŘSD zbouralo motocentrum Bratránkových u Tábora

Těžká technika dokončuje demolici motocentra u dálnice D3 na okraji Tábora....

Symbol dlouholetého sporu, který omezoval provoz na dálnici D3. Tak označil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl motocentrum sourozenců Bratránkových u Tábora. Stavební...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Koumák vylil beton do kanálu a zničil 30 metrů potrubí, hledá ho policie

Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici...

Českobudějovičtí policisté hledají svědky, kteří by pomohli objasnit událost z Chelčického ulice, kde někdo vylil do kanalizace čerstvý beton. Škoda je vyčíslená na 800 tisíc korun. Pachateli hrozí...

OBRAZEM: Historie se mísí s modernou. Masné krámy se změnily, podívejte se

Ve čtvrtek 9. dubna se otevřela českobudějovická legendární pivnice a...

Ve středu hlavní lodi dominuje nový lesknoucí se výčepní pult, u proskleného vstupu zase zaujme masivní dřevěný stůl, překvapí přiznané bílé pivní tanky či nové moderní osvětlení zavěšené pod vysokým...

Bude v Teplé Vltavě dost vody? Splouvání také letos ohrožuje nízká hladina

Splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou reguluje šumavský park.

Bude letošní rok lepší než ten uplynulý? Tuto otázku si kladou v národním parku Šumava v souvislosti se splouváním Teplé Vltavy. Na tu loni kvůli suchu vyplulo jen 251 lodí, což bylo přibližně o tři...

16. dubna 2026  16:29

Opilá řidička ignorovala zákaz vjezdu, v rozkopané ulici zasekla auto na kanálu

Opilá řidička skončila zaseklá na kanálu. Případ řešili strážníci i Policie ČR.

Zákazové značky ani rozkopaný povrch vozovky nezabránili řidičce osobního automobilu ve vjezdu do právě opravované ulice v Českých Budějovicích. Do cíle se však nedostala, protože se její auto...

16. dubna 2026  13:49

Spalovna u Temelína narazila na tuhý odpor. Kritici se bojí nejen zhoršení dopravy

Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy...

Až extrémní odpor okolí zastavil plán na stavbu spalovny odpadů v lokalitě Hůrka nedaleko Temelína na Českobudějovicku. Ve fázi příprav se k projektu negativně vyjádřilo 55 subjektů - okolní obce,...

16. dubna 2026  9:32

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

16. dubna 2026  7:52

Z nádraží ujel pracovní vlak bez obsluhy. Poškodil výhybku, zastavil po mnoha kilometrech

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil...

Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po jedenácti...

15. dubna 2026  12:35,  aktualizováno  18:34

Až to tam dáme, tleskejte jako v letadle. Na borovanský kostel usazovali novou báň

V Borovanech na Českobudějovicku dnes v poledne odborníci osadili s pomocí...

Třináct metrů vysoká, ze 17 kubíků smrkového a dubového dřeva, bez kovových prvků a vážící přibližně 11 tun. Taková je nová báň kostela Navštívení Panny Marie v Borovanech na Českobudějovicku. Ve...

15. dubna 2026

Budějovice vypověděly Dynamu smlouvu ze stadionu, majitelka hledá oporu na severu

Útočník Táborska Lukáš Matějka během zápasu s Českými Budějovicemi

Radní Českých Budějovic na středečním mimořádném zasedání potvrdili výpověď fotbalovému klubu na využívání stadionu. Pro zahraniční vedení Dynama to znamená kritický problém. Dohoda s majitelkou...

15. dubna 2026  9:10,  aktualizováno  17:10

Symbol sporu o D3 šel k zemi, ŘSD zbouralo motocentrum Bratránkových u Tábora

Těžká technika dokončuje demolici motocentra u dálnice D3 na okraji Tábora....

Symbol dlouholetého sporu, který omezoval provoz na dálnici D3. Tak označil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl motocentrum sourozenců Bratránkových u Tábora. Stavební...

15. dubna 2026  15:24

Termíny platí. Jihočeská D3 bude hotová v létě 2027, ujistil šéf ŘSD

Ministr dopravy Ivan Bednárik (uprostřed v brýlích) přijel na stavbu úseku...

Příhraniční úsek od Nažidel letos v létě, z kaplického nádraží do Kaplice do konce listopadu a celkové dokončení příští rok v červenci. To je harmonogram dostavby jihočeské dálnice D3. Přímo na...

15. dubna 2026  14:46

Drsný pád Dynama. Potíže trvají roky, vše začalo odmítnutím smělého plánu

Opavský kapitán Jiří Janoščín tlačí na českobudějovického útočníka Jiří Skaláka.

Pamatujete vůbec, kdy začaly tahanice kolem Dynama? Možná vám to splývá, ale téměř neustálý kolotoč změn trvá už zhruba šest let. Co platilo tři roky zpátky, by dnes fanoušci brali jako výsost. Třetí...

15. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Lvi hladce porazili českobudějovické volejbalisty a jsou jednu výhru od finále

Jakub Ihnát (21) ze Lvů Praha nahrává. Sleduje ho spoluhráč Pablo Crer.

Do finále extraligy volejbalistů mají po třetím zápase blíž obhájci titulu Lvi Praha. Na druhý pokus v sérii s Českými Budějovicemi uhájili domácí UNYP Arenu, a to jasným vítězstvím 3:0.

14. dubna 2026  22:29

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

14. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  17:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.