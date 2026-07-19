„V Českých Budějovicích právě pátrají dvě desítky policistů spolu s hasiči a městskou policií po muži, který měl kolem půl sedmé ráno skočit z Dlouhého mostu do řeky Vltavy,“ informovala Policie ČR po 10. hodině na síti X.
Akce však byla ukončena v 11 hodin, kdy muže vypátrali. „Policisté mladého muže vypátrali u jeho známého v Českých Budějovicích. Nechtěl si ublížit, je v pořádku,“ napsala Policie ČR. Muž navíc policistům přiznal, že to není poprvé, kdy z mostu skočil.
Pátrání po muži probíhalo podle mluvčího hasičů Vratislava Malého ve vodě i na hladině. „Na místě máme jednu cisternu s posádkou a se člunem. Na místě budou zasahovat i naši potápěči a hasiči na člunu propátrávají hladinu,“ uvedl pro iDNES.cz po 10. hodině.
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