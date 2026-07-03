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Úpravy za osm miliard. Trať z Veselí do Českých Velenic čeká modernizace

Lukáš Marek
  12:38
Nádraží Veselí nad Lužnicí.

Nádraží Veselí nad Lužnicí. | foto: Lukáš Marek, MF DNES

Nádraží Veselí nad Lužnicí.
Nádraží Veselí nad Lužnicí.
Součástí modernizace železnice byla i stavba výtahů, úpravy podchodů a...
Bardotka 749.262 společnosti Rail System ve stanici České Velenice
6 fotografií
Už v roce 1871 vyjely první vlaky na trať mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Velenicemi. Teď po 155 letech čeká tuto železnici vedoucí z Táborska přes Třeboňsko k rakouským hranicím velká modernizace. Především bude kompletně elektrifikovaná.

Správa železnic (SŽ) oznámila, že se ji chystá zahájit v lednu příštího roku, přičemž na podzim 2029 má být kompletně hotovo. Proměna má stát osm miliard korun místo původně odhadovaných deseti miliard. Levněji to má vyjít díky tomu, že se tendr rozdělí na tři samostatné zakázky. Trať je dlouhá přes 52 kilometrů a prakticky v celé trase vede podél řeky Lužnice.

„Rekonstrukce čeká všechny stanice a zastávky. Nová nástupiště budou bezbariérově přístupná, cestující z nich pohodlně nastoupí do vlaků,“ zdůraznila mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Nádraží Veselí nad Lužnicí.
Nádraží Veselí nad Lužnicí.
Nádraží Veselí nad Lužnicí.
Součástí modernizace železnice byla i stavba výtahů, úpravy podchodů a nástupiště na nádraží ve Veselí.
6 fotografií

Zásadní bude vybudování trolejového vedení, které umožní provoz elektrických souprav v celé délce trasy. „Traťová rychlost se zvýší, díky tomu se zkrátí jízdní doby. Vyšší bezpečnost dopravy zajistí moderní zabezpečovací zařízení a zrušení deseti přejezdů. Na silnici I/24 u Suchdola nad Lužnicí se například vybuduje nadjezd,“ upozornila dále mluvčí.

Místo současné maximální stovky bude rychlost až 120 kilometrů v hodině a i díky dalším úpravám by měly vlaky zkrátit dobu jízdy o několik minut. Stanice a nástupiště budou vylepšená třeba v Majdaleně či Nové Vsi nad Lužnicí.

Bojujeme o zastavení rychlíků, volá starosta

Modernizaci a investicím do železnice fandí i Petr Krejník, starosta Lomnice nad Lužnicí, která je také na této trase. Jedna věc ho ale trápí a o změnu se snaží dlouhodobě bojovat. Když přibližně před pěti lety nastoupil do vedení města, vpravil se brzy i do problematiky modernizace železnice.

„Rychle jsme pak začali vyjednávat o tom, aby v dokumentaci pro územní rozhodnutí byla také rezerva pro vybudování delšího nástupiště, kde budou moci zastavovat i rychlíky. Na trase mohou zastavit na mnoha místech, ale právě u nás v Lomnici ne,“ vysvětlil starosta.

Železnice šetří. První stavbou podle nových pravidel bude trať do Českých Velenic

Jednal se senátory i s tehdejším ministrem dopravy Martinem Kupkou a vyslechl si tak třeba argument, že je v Lomnici malá vytíženost. „No to je jednoduché, když tu ty rychlíky na rozdíl od jiných míst nestaví,“ reagoval.

Povzdechl si, že v současnosti je tak projekt rozšíření stanice vedený stále jako územní rezerva a při blížící se modernizaci se s tím i přes přísliby nepočítá. „My jsme přitom splnili vše, co bylo potřeba. Zklamalo mě ministerstvo dopravy. Nikdo nám s tím nepomohl. Měli bychom myslet i na vzdálenější budoucnost. Význam železnice bude stoupat a jednou to od nás může být vlakem do Prahy za 70 minut,“ zmínil Krejník.

Podporu má navíc i od starostů okolních vesnic, jako jsou Frahelž, Záblatí, Ponědraž nebo Smržov. Pro sever Třeboňska je podle něj kvalitní napojení zásadní. V Lomnici tak připravují třeba i dopravní terminál, který propojí vlaky a autobusy. Nyní mají hotovou studii.

V Rakousku také dělí zakázky

Ale ještě zpátky k tendru na modernizaci celé trati z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic a rozdělení na tři zakázky, které SŽ vypisuje. První zahrnuje infrastrukturu, tedy samotnou trať, mosty, opěrné zdi, nástupiště nebo pozemní objekty a komunikace. „Druhá je zaměřená na energetiku, například trolejové vedení a napájecí stanice,“ pokračovala mluvčí Eberl Friebová. Třetí část tvoří sdělovací a zabezpečovací technologie včetně ETCS, což je jednotný evropský vlakový zabezpečovací systém.

Podobná praxe je běžná v řadě evropských zemí, dělení zakázek po profesích využívá například rakouský správce infrastruktury. Cílem je otevřít přístup do každé části tendru pro větší počet uchazečů a tím vytvořit prostor pro snížení celkové ceny. Největší část investice tvoří infrastruktura, a to 5,8 miliardy.

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Úpravy za osm miliard. Trať z Veselí do Českých Velenic čeká modernizace

Nádraží Veselí nad Lužnicí.

Už v roce 1871 vyjely první vlaky na trať mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Velenicemi. Teď po 155 letech čeká tuto železnici vedoucí z Táborska přes Třeboňsko k rakouským hranicím velká...

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