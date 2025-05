Cesta z Českých Budějovic do Prahy dnes vlakem trvá hodinu a čtyřicet minut. Zpátky ještě o trochu méně. Z Budějovic do Plzně je to sice skoro o 30 kilometrů kratší trasa, přesto cestující stráví ve vagónu bez osmi minut dvě hodiny. To už je pořádný rozdíl.

Důvod je jednoduchý, z hlavního města vede na jih Čech skoro v celé délce moderní a dvoukolejná trasa. Toho samého se má ovšem z velké části dočkat také koridor z Budějovic na západ.

Správa železnic (SŽ) začala hledat projektanta, který připraví kompletní dokumentaci pro přestavbu a zdvoukolejnění trati z Plzně do stanice Horažďovice předměstí.

Nela Eberl Friebová za SŽ uvedla, že za kompletní dokumentaci je správa ochotná zaplatit maximálně 229 milionů korun. „Vlastní stavební práce na vytížené spojnici západních a jižních Čech se plánují v letech 2027 až 2030. Jejich výsledkem bude plně dvoukolejná trať pro rychlost až 160 kilometrů v hodině,“ popsala mluvčí Friebová.

První zrychlení o 12 minut

Hrubý odhad nákladů na přestavbu trati je kolem 14 miliard korun. Tato část modernizace počítá s úpravou frekventované a většinou jednokolejné trati v Plzeňském kraji na více než 50 kilometrech.

Výstavba druhé chybějící koleje a narovnání současné trati čeká celý úsek od výjezdu z Koterova až do Nepomuku. Jízda vlakem mezi oběma městy se po přestavbě zkrátí až o dvanáct minut.

Hodně využívaná jednokolejná elektrifikovaná trať je v současné době už na hranici své kapacity, více vlaků tam už není možné pustit, prostě se tam nevejdou.

Už před šesti roky řekl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda, že by mělo skončit období hlavních jednokolejných tratí. Uvedl přitom tehdy právě trať mezi Plzní a Budějovicemi, jejíž podstatná část je stále jen o jedné koleji. „Spojení mezi oběma krajskými městy by mělo být důstojné a komfortní,“ shrnul tehdy.

Současně s modernizací trati plánuje SŽ opravit na Plzeňsku stanice v Nepomuku, Blovicích, Nezvěsticích a Starém Plzenci, pro rekonstrukci počítají s menšími zastávkami Jetenovice, Nekvasovy, Srby, Ždírec a vznikne nová zastávka v Horažďovické Lhotě. Všechny budou mít bezbariérový přístup.

Někde až dvoustovkou

Na hotovou západočeskou část má plynule navázat modernizace jihočeské. „Je rozdělená na dvě etapy. V roce 2030 předpokládáme odstartovat práce mezi Nemanicemi a Protivínem,“ uvedla mluvčí Eberl Friebová. Hotovo by mělo být o tři roky později.

Součástí této etapy je plné zdvoukolejnění celé trati, některé přeložky trasy navíc podle SŽ umožní zvýšit rychlost vlaků až na 200 kilometrů v hodině. To by znamenalo další zkrácení doby jízdy.

„I dnes je to vlastně do Plzně z Budějovic rychlejší vlakem, protože cesta autem tam také není moc svižná. Ale určitě by se mi líbilo, kdyby to trvalo třeba jen hodinu dvacet,“ přidal Jiří Tomášek, který studuje v Plzni na univerzitě. S úsměvem dodal, že doufá, že už se ho zrychlení nebude tolik týkat a školu stihne dokončit.

SŽ kromě modernizace železnice počítá také s rekonstrukcí stanic Hluboká nad Vltavou, Zliv, Dívčice, Číčenice, Protivín. „A také Putim, Písek a Písek město na odbočující trati,“ doplnila Friebová.

Pak je tu ještě druhá jižní etapa z Protivína do Horažďovic, která by měla začít v roce 2033 a podle současných plánů potrvá do konce roku 2035. „I v této části počítáme s tím, že modernizace povede ke zvýšení spolehlivosti vlaků, zkrácení jízdních dob a zvýšení komfortu pro cestující,“ vyjmenovala mluvčí.