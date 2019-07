Více komfortu, wi-fi i nové spoje. Jihočechy dál vozí České dráhy

Jízdy s Českými drahami budou podle nově schválené smlouvy mezi hejtmanstvím a tradičním dopravcem komfortnější.

„Na jihočeské tratě nasadíme deset nových elektrických jednotek typu RegioPanter, který jezdí na trati Strakonice – České Budějovice – České Velenice. Půjde o vylepšenou verzi těchto vlaků, jejich výroba už je zadaná a budou jezdit prakticky na všech páteřních elektrifikovaných tratích v kraji,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Dopravce nabídne víc řadě spojů

V průběhu platnosti smlouvy, která začne letošního 15. prosince s novými jízdními řády, přibude na železnici také sedm nových motorových jednotek. I v tomto případě to budou moderní klimatizované bezbariérové vlaky.

A vylepšením projdou i další soupravy, používané na jihočeských kolejích, které tu nadále zůstanou v provozu. Jde například o několik patrových vozů, jednotek Regionova, jež také vznikly kompletní přestavbou a jsou nízkopodlažní.

Rozsah železniční dopravy bude podle nové smlouvy vyšší přibližně o třináct procent, dopravce tedy nabídne více spojů na řadě tratí a zavedení nových služeb, například spěšných vlaků na trati Strakonice–Písek–Tábor.

Trasu z Písku do Tábora zvládnou za hodinu

Nové spěšné vlaky mají v pracovní dny na této trati zlepšit dopravní obslužnost v regionu. „V republice máme pozitivní zkušenosti s takovými vlaky. Obsluhují větší města a tím, že projíždějí málo využité zastávky, jsou rychlejší. V tomto případě je plánovaná doba jízdy mezi Pískem a Táborem jedna hodina a jedna minuta a mezi Strakonicemi a Táborem necelá hodina a půl,“ popsal Šťáhlavský.

Pro srovnání: v současnosti zdolá vlak šedesátikilometrovou trať z Písku do Tábora za hodinu a 17 minut, po státní silnici, která je o čtrnáct kilometrů kratší, jezdí auta mezi Pískem a Táborem zhruba 45 minut, což už není tak velký časový rozdíl. A protože ve Strakonicích jsou předpokládané přípoje na rychlíky do Plzně a v Táboře zase do Prahy, pro řadu cestujících je takové cestování po železnici dobrá varianta.

„Podstatná část regionálních vlaků nabídne wi-fipřipojení k internetu, bezbariérové cestování lidem na vozíku, rodičům s kočárky a malými dětmi i seniorům. Na požadavek cestujících na trati Veselí nad Lužnicí – České Velenice nasadíme do doby elektrifikace bezbariérové soupravy Regionova,“ upřesnil Šťáhlavský.

Regionova může sice jet maximální rychlostí pouze 80 kilometrů za hodinu, zatímco dnešní motoráky nebo patrové vlaky tu zvyšují až na stokilometrovou rychlost, pro místní je však nejdůležitější vůbec se do vlaku dostat.

„Maminky s kočárky a staří lidé nemohli po schůdkách do vlaku nastoupit. Jízda Regionovou se sice o několik minut prodlouží, ale pro naše důchodce, kteří jezdí vlakem s kolem do Třeboně, je to lepší. Vystoupí tam na nádraží, sednou na kolo a dojedou si na něm k lékaři i za vyřízením dalších věcí,“ vysvětlil starosta Českých Velenic Jaromír Slíva.

Kraj zaplatí kompenzaci přes půl miliardy korun

Celkem hodlají České dráhy do modernizace vlaků v jižních Čechách investovat přibližně dvě miliardy korun. A to se spolu s přidáním spojů odrazí také ve vyšší úhradě, kterou kraj v příštím roce národnímu dopravci zaplatí. Zatímco nyní mu hradí v průměru kolem 115 korun za vlakový kilometr, nově bude kraj platit za elektrické vlaky 145 korun za vlakový kilometr, v motorové trakci bude cena téměř 132 korun za vlakokilometr a na unikátní trati z Tábora do Bechyně přes 139 korun za vlakokilometr.

A protože podle nových jízdních řádů mají České dráhy ujet na jihočeských regionálních tratích v příštím roce bezmála pět milionů vlakokilometrů, zaplatí jim kraj kompenzaci ve výši zhruba 594,4 milionu korun.

„Letos to je řádově kolem 500 milionů korun. Ale vzhledem k tomu, jak vysokou míru modernizace se nám podařilo s Českými drahami domluvit, považuji novou smlouvu za velmi dobrý kompromis. Navíc objednáváme víc spojů než v předchozích letech, snažíme se vyhovět požadavkům obcí, aby se lidé dostali včas do práce, do školy, k lékaři,“ sdělil krajský radní pro dopravu Jiří Švec.

Znění nové smlouvy s Českými drahami jednomyslně podpořili všichni krajští zastupitelé včetně opozice. Kraj ve třech souborech zadává dopravu přímo, protože vypsané soutěže musel kvůli nezájmu dopravců zrušit.

„I když k podpisu smlouvy dojde až v závěru roku, tedy těsně před zahájením nového jízdního řádu, s Jihočeským krajem úzce spolupracujeme na jeho přípravě. Například o kapacitu tratí jsme už museli požádat před několika měsíci,“ dodal Šťáhlavský.