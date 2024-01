Budějovické vlakové nádraží otevře 1. února, dál vyroste parkoviště i podchod

Otevřená pak bude i odjezdová hala, sloužit začne nový vstup z boku objektu blíže k Lannově třídě. Provoz zahájí některé další obchody, bistro, kavárna či pekařství.

Díky tomu, že bude tato velká proměna u konce, mohou začít další úpravy v okolí. V první řadě by mělo vedení města rozhodnout o osudu podchodu mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Nejpravděpodobnější variantou stále zůstává jeho zasypání, byť to část obyvatel kritizuje s tím, že by mohl po nutných opravách dál sloužit jako v minulosti.

„Zatím jsme o tom ještě definitivně nerozhodli, ale budu radě předkládat, že bychom ho zakonzervovali,“ uvedl náměstek primátorky pro investice Petr Maroš (ODS). Pokud vedení radnice návrh přijme, dostane se nejdříve na odstranění samotných přístřešků a tím zvětšení chodníků před nádražím i naproti přes silnici.

Další změna je naplánovaná vedle výpravní budovy směrem k bývalé poště a také uvnitř tohoto objektu, který město před nedávnem koupilo. „Na prostranství mezi oběma budovami chceme zřídit úschovnu kol. Horní část objektu bude ještě sloužit jako archiv pošty, ovšem ten dolní využijeme už letos pro kulturu a divadlo,“ vyjmenoval Maroš.

Prostor bývalé pošty má v srpnu posloužit pro účely nultého ročníku divadelního festivalu Jižní Svéráz. Divadlo Continuo tam uvede představení Zatím, do té doby, navždy. „Diváky čeká jedinečný zážitek propojující divadlo a atmosféru neobvyklých míst. Stanou se součástí příběhů, které jsou těmto netradičním scénám psané na míru,“ zve za organizační tým Kateřina Korychová.

Na radnici se pak zabývají ještě jednou velkou změnou. Na silnici v Nádražní ulici by mohl vzniknout od pošty další jízdní pruh. Tím pádem by měli řidiči dva pruhy pro odbočení pod viadukt, nebo dva pro jízdu rovně dál po Nádražní. Záleželo by na výpočtech dopravních expertů, co je výhodnější, a dalších úpravách v křižovatce. Nicméně by to zmenšilo pravidelné kolony v těchto místech, která jsou dopravně přetížená.

„O tom ale musíme jednat se Správou železnic v souvislosti s vypořádáním majetku,“ zdůraznil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (ODS). Pro pruh navíc totiž město potřebuje část pozemků SŽ.

Parkovací dům pro 400 aut

A ani pro SŽ není investice do nádraží tou poslední, kterou má v místě naplánovanou. Dlouhodobě připravuje podchod pod nádražím, který by začínal právě v blízkosti bývalé pošty a vyústil by na začátku Suchého Vrbného u Dobrovodské ulice.

A právě v této lokalitě má vyrůst také parkovací dům. Ten má sloužit v takzvaném režimu P+R, tedy jako záchytný. „Měl by kapacitu zhruba 400 aut a počítáme také s místem pro jízdní kola,“ upřesnil mluvčí SŽ Jan Nevola. Práce by na něm mohly začít v roce 2027.

Obě akce jsou závislé na tom, zda bude mít správa dostatek peněz. Nicméně na vybudování podchodu bude určitě tlačit Jihočeský kraj. Ten chce v roce 2026 začít se stavbou tunelu pro auta pod nedalekým nákladovým nádražím.

„Je nutné, aby SŽ ve stejnou dobu udělala podchod. Tím by náklady na výluky vlaků, které budou přes miliardu, byly pro obě stavby jen jednou,“ vysvětlil hejtman Martin Kuba (ODS). Pokud bude vše postupovat podle předpokladů, SŽ letos vypíše soutěž na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního i stavebního povolení.