Nádraží v Českých Budějovicích opraví sdružení firem Metrostav, Edikt a Avers

Informaci o úterním podpisu smlouvy potvrdila portálu iDNES.cz Správa železnic. Vysoutěžená cena je 689 485 000 korun. První přípravné práce mohou začít ještě v květnu.

„Stavební práce se dotknou celé výpravní budovy včetně navazujících přízemních křídel pod prvním nástupištěm. Součástí akce je rekonstrukce fasády a střechy, vymění se okna i dveře a promění se také interiér budovy. V něm vznikne modernizované zázemí pro cestující. Oživí se rovněž stávající nevyužité prostory,“ vyjmenovala Radka Pistoriusová, mluvčí Správy železnic.



Obyvatelé Českých Budějovic dlouhodobě považují budovu a její stav za jednu z největších ostud města. Novorenesanční objekt starý více než 110 let je v opravdu kritickém stavu.

Omítka už několik let opadává. Do střechy zatéká a voda prosakuje až do stropů. Okna jsou rozbitá. A tak by se dalo pokračovat.

Nástupiště už přitom prošlo modernizací a je tak v kontrastu se zbytkem zchátralého areálu.

V budově má po rekonstrukci nově vzniknout například malá obchodní pasáž a objekt získá také nový hlavní vchod, který bude směrem k Lannově třídě.

Současně s rekonstrukcí výpravní budovy se dostane i na revitalizaci přilehlého venkovního prostranství, kde vznikne parkoviště a prostor pro zásobování.

Hotovo by mělo být do konce roku 2022.