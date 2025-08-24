Na Českokrumlovsku vlak usmrtil člověka, provoz na mezinárodní trati je přerušen

Kvůli havárii je nyní přerušený železniční provoz na části trati mezi Českými Budějovicemi a rakouským Lincem.
Cestující musí proto v úseku z Českých Budějovic do Velešína využívat náhradní autobusovou dopravu. Omezení potrvá minimálně do 15:00, vyplývá ze serveru Českých drah.
Jedná se o druhou tragickou havárii na železnici během neděle. Poblíž zastávky u obce Čisovice u Prahy srazil dopoledne vlak muže, který na místě zemřel.
