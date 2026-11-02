Na Českobudějovicku usmrtil rychlík člověka, provoz obnovili po jedné koleji

„Ke střetu vlaku R 653 „Rožmberk“ s osobou došlo v kolejišti mezi stanicemi Ševětín - Dynín zastávka. Probíhá zásah záchranných složek a vyšetřování mimořádné události,“ uvedl po nehodě dopravce.
„Zdravotnické operační středisko vyslalo na místo posádku záchranářů a vůz s lékařem. Zatím neztotožněný člověk zemřel, povolán byl koroner,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Václav Burian.
Cestujícím z vlaku pomohli hasiči a jejich evakuačním autobusem je převezli do stanice Veselí nad Lužnicí.
Před devátou hodinou mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka uvedl, že byl provoz obnovený po jedné koleji.