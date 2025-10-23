Řidička dacie, která jela ze čtvrti Mladé směrem do centra, si nevšimla, že auta před ní stojí v koloně. Na začátku týdne, 20. října, totiž začaly opravy povrchu a obrubníků po celé délce tamní Křižíkovy ulice. Provoz tam teď řídí semafory, a proto se na jindy volné silnici kolona vytvořila.
Jak je patrné z videa, žena vjela na přejezd, ale nedokázala už opustit prostor ohraničený závorami. Ty pak začaly klesat, spustilo se světelné i zvukové výstražné zařízení. Toho si žena za volantem rychle všimla, vystoupila z vozu, pak zase rychle nastoupila a povedlo se jí ještě o kus popojet.
Projíždějící vlak ji pak mohl minout zhruba o dva metry. Nahrávku už zaznamenala i policie. „Dopravní policisté se již případem zabývají,“ potvrdila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Na vjezd řidička vjela ještě ve chvíli, kdy byly závory nahoře a ani nebylo spuštěné varovné zařízení.
Práce v Křižíkově ulici potrvají až do začátku prosince, takže by řidiči měli být v místě ještě opatrnější než jindy. Podobné kolony se tam mohou tvořit i v následujících dnech a týdnech.