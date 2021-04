Vlaky nebudou vozit vzduch, rozhodl kraj. Jihočeské obce nesouhlasí

Pokud jezdí lidé ze Zlivi vlakem na ranní směnu do krajského města, využívají přímý vlak z Dívčic, který na českobudějovické nádraží přijíždí krátce před půl šestou.

Od 13. června ale tento spoj, stejně jako 59 dalších v kraji, čekají výrazné změny, dvanáct z nich bude zcela zrušeno.



Právě ve Zlivi, která má tři a půl tisíce obyvatel, si tak budou muset lidé o více než půlhodinu přivstat, aby stihli dřívější vlak z Protivína.

„Úpravy jízdního řádu se projeví hlavně u ranních spojů, které se už jednou navracely. Jenže podle aktualizací se to dotkne také školáků, protože tyto spoje vycházely krásně na čas. Pro naše město je to velká škoda, dlouhodobě jsme z dobré vlakové dostupnosti těžili,“ líčí starosta Zlivi Radek Rothschedl.

Město mělo proti změnám možnost podat připomínky, jenže kvůli špatným zkušenostem s jednáním na krajském úřadě se už o něj starosta nepokoušel.

„Podle mě to nemá smysl. Podávali jsme je vytrvale v minulých letech, a bohužel marně. Kraj nám akorát oznámí, že se jimi zabýval, ale nikdy nám nevyšel vstříc. Je to zvláštní přístup,“ dodává zlivský starosta.

S tím ale nesouhlasí náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák, podle něhož se krajský koordinátor dopravy Jikord ke změnám rozhoduje na základě dlouhodobého sledování vytíženosti konkrétních linek.

„Stejně jako na žádost starostů přidáváme spoje pro školáky i pracující, tak se naopak ruší nebo omezují spoje, které lidově řečeno vozí vzduch,“ podotýká Krák.



Autobusů se změny nedotknou

Omezené spoje v Jihočeském kraji Dívčice – Č. Budějovice

Č. Budějovice – Veselí n/L – Tábor

Tábor – Bechyně

Blatná – Březnice

Veselí n/L – České Velenice

Tábor – Milevsko

Jindřichův Hradec – Kamenice n/L

Rybník – Lipno nad Vltavou

Č. Budějovice – Horní Dvořiště

Kraj se tak rozhodl pro výrazné změny po téměř čtyřech letech, kdy větší množství spojů přibylo.

Podle Kráka je tedy současný krok logickým důsledkem, kdy bylo potřeba vyhodnotit a zareagovat na vytíženost určitých linek, a to především z důvodu velkých úspor.

„Sledovali jsme situaci dlouhodobě, a ne jen v době covidu, takže se využití hodnotí za delší časový úsek. Nechtěli jsme zdražovat jízdné, proto jsme sáhli k tomuto kroku. Vždy se najde pár lidí, kteří dotčené spoje využívali, ale nepřipadá mi rozumné, pokud jimi jezdí pouze dva nebo tři lidé,“ vysvětluje Krák krok krajského vedení s tím, že náhrada v podobě autobusové dopravy vyjde o 70 procent levněji.

„Nejsem si však jistý, jestli je takové omezování úplně správné. Zdá se však, že se vrátí stav, který zde byl už před pár lety. Důležité je, aby byla doprava zajištěná hlavně pro žáky a dojíždějící pracovníky, což by podle návrhu mělo zůstat,“ přemítá starosta města Pavel Houdek.

Úpravy jízdních řádů se výrazně projeví i v Bechyni, ale tam takové problémy jako ve Zlivi neočekávají. Jezdit sem přestane třetina všech spojů z Tábora.

Sám si ale uvědomuje, že tak výrazné zásahy do spojení s Táborem budou vidět hlavně v letních měsících, kdy do Bechyně míří řada turistů.

„Je nám jasné, že to bude mít nějaké dopady. Jak velké budou, to si zatím netroufám odhadovat. Spíše máme obavy, aby se časem provoz na trati zcela nezastavil, což by mohlo vyplynout z připravované novely drážního zákona,“ dodává bechyňský starosta.

Pochopení pro plánované změny však má radnice i dopravní komise ve Veselí nad Lužnicí, která i navzdory výrazným úpravám řádů nepodávala žádné připomínky. Město je menším železničním uzlem na trase mezi krajským městem a Táborem.

„Zcela rozumím ekonomickým důvodům pro takový krok, zejména teď v době pandemie. Neočekávám, že by nás redukce spojů měla nějak výrazně ovlivnit,“ potvrzuje starosta Vít Rada, podle něhož se dopady tohoto kroku naplno projeví až po odeznění koronavirové pandemie.

„Spíše nás trápí jeden spoj z Třeboně do Veselí kvůli školákům, ten bychom potřebovali posunout tak, aby žáci stíhali výuku. Kraj nám v tomto ale nechtěl vyjít vstříc kvůli návaznosti spojů. Umím si představit, že by jeden takový spoj mohl přibýt. Jsem si zcela jistý, že by byl slušně vytížený,“ přidává svůj postřeh Rada.

Úsporami v dopravě se zabýval i krajský dopravní výbor, který navrhoval mimo jiné omezení některých autobusových spojů, například na trase mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem.

„Máme za to, že ideální by bylo provést úpravy hned, aby je bylo možné na začátku turistické sezony obnovit. To ale není bohužel možné,“ vysvětlila na minulém jednání krajského zastupitelstva předsedkyně dopravního výboru Petra Trambová.

Hejtman Martin Kuba jí ale oponoval, že změny v autobusové dopravě by byly zásahem do chodu obcí, což si kraj nemůže dovolit.

„Navíc by úspora nebyla až tak vysoká, změny v drážní dopravě nám dávají větší smysl. Pomoci nám může i vysoutěžení levnějších dopravců na další roky,“ oponoval jí Kuba.

Jihočeský kraj nakonec v nejbližší době uzavře smlouvy se třemi autobusovými dopravci na následujících deset let, a to za 7,4 miliardy korun. Podle Kráka budou díky nové dohodě úspory vyšší až o miliardu oproti původním plánům.