Doma slyší, že je škola k ničemu. Chci jim ukázat smysl, říká ředitelka „problémové“ školy

Premium

Vladimíra Havlíčková je novou ředitelkou Základní školy Nová v Českých Budějovicích. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Autor:
  16:00
Většina žáků ZŠ Nová v Českých Budějovicích pochází ze sociálně slabého prostředí či z ciziny. Nebo mají poruchy chování. Letos se tam mohlo ze spádové oblasti přihlásit 122 budoucích prvňáčků. Místo toho se jich zapsalo jen 21, ostatní raději rodiče poslali jinam. Nová ředitelka Vladimíra Havlíčková se snaží, aby se tento trend změnil.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Vladimíra Havlíčková vystřídala Vítězslava Ilka, který dostal místo ředitele střední školy mimo krajské město. Ředitelkou Základní školy Nová v Českých Budějovicích se stala 1. srpna. Když se rozhodla ucházet o tento post, nešlo podle ní o kariérní krok, ale o snahu ochránit prostředí, které si za pět let působení zamilovala.

Věří, že škola, která nyní nemá dobrou pověst, má být místem, kde se děti cítí bezpečně a kde se jim věnuje individuální pozornost. Chce dál rozvíjet multikulturní prostředí, ve kterém mají šanci uspět jak nadaní žáci, tak ti z náročnějších sociálních podmínek. „Nikdo nemůže za to, do jaké kolébky se narodil,“ říká.

Přáli bychom si, aby všichni žáci dokončili všech devět tříd, protože máme bohužel takové, kteří odcházejí už v sedmé třídě. A je to zbytečné.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Začal výlov Rožmberka. Vydá 100 tun ryb, za podívanou míří davy lidí

Třeboňští rybáři začali v pátek ráno lovit Rožmberk, největší český rybník. Očekávají, že vydá zhruba sto tun ryb, převážně kaprů. Na výlov, který potrvá do neděle, se přijedou podívat desítky tisíc...

Chovají se jako uražené děti, tepe vládu Kuba. Nelíbí se mu tanečky kolem rozpočtu

Jihočeský hejtman Martin Kuba zkritizoval vládu svého stranického kolegy z ODS, premiéra Petra Fialy. Nelíbí se mu podobně jako šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, že nechce znovu do Sněmovny odeslat...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Pátrání na Budějovicku má smutný konec. Pohřešovaného mladíka našli mrtvého

Osmnáctiletého mladíka, po němž policisté a hasiči pátrali u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku, našli mrtvého. Už při vyhlášení pátrání panovaly obavy, že by si mohl vzít život.

Mezi 500 let starým krovem vede skleněná lávka. Port 1560 má cenu Stavba roku

Jan Topinka a Michal Juha, hlavní architekti ateliéru Domy Architects, získali za přestavbu areálu Port 1560 v Českém Krumlově ocenění Stavba roku 2024. Nyní bývalým pivovarem v historickém centru...

Doma slyší, že je škola k ničemu. Chci jim ukázat smysl, říká ředitelka „problémové“ školy

Premium

Většina žáků ZŠ Nová v Českých Budějovicích pochází ze sociálně slabého prostředí či z ciziny. Nebo mají poruchy chování. Letos se tam mohlo ze spádové oblasti přihlásit 122 budoucích prvňáčků. Místo...

21. října 2025

Speciální stroj štípe ocelovou konstrukci. V Krumlově začala demolice bazénu

Už je to více než rok, kdy se snažil údržbář plaveckého bazénu v Českém Krumlově zlikvidovat hnízdo sršní a následkem toho nakonec vyhořela celá budova. Škoda dosáhla 12 milionů korun a požár objekt...

21. října 2025  12:23,  aktualizováno  15:01

„Jeho“ zákon brzdí developery v rozmachu. Svatomír Mlčoch dostal prestižní cenu

Cena druhého polistopadového ministra životního prostředí Ivana Dejmala má nového držitele na jihu Čech. Za rok 2025 ji získal Svatomír Mlčoch, bývalý českobudějovický zastupitel, právník a pedagog....

21. října 2025  9:55

Postupně se v protisměru srazil s jedním, pak druhým autem. Zemřel na místě

Při nehodě u Podolského mostu na Písecku v pondělí odpoledne zemřel řidič osobního auta. Z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a střetl se s dvěma dalšími vozidly. Jeden z řidičů utrpěl...

20. října 2025  19:50,  aktualizováno  21.10 8:28

Nepomohla ani změna účesu. Podezřelého z loupeže dopadli za čtyři hodiny

Kriminalisté v Písku v pondělí spolu se zásahovou jednotkou zadrželi muže podezřelého z loupeže. Odpoledne maketou střelné zbraně podle policie ohrožoval obsluhu benzinové stanice ve městě a...

20. října 2025  21:27

Hřiště či mlžítka v ulicích. Obyvatelé sami vybírají, kam dají města peníze

Bezpečnější doprava, hezčí sportovní hřiště, nové knihobudky nebo volnočasové aktivity. Lidé v okresních městech na jihu Čech volí, jak vylepšit veřejný prostor. Do konce října mohou hlasovat pro...

20. října 2025  16:28

Chovají se jako uražené děti, tepe vládu Kuba. Nelíbí se mu tanečky kolem rozpočtu

Jihočeský hejtman Martin Kuba zkritizoval vládu svého stranického kolegy z ODS, premiéra Petra Fialy. Nelíbí se mu podobně jako šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, že nechce znovu do Sněmovny odeslat...

20. října 2025  13:50,  aktualizováno  14:47

Nehoda autobusu na Jindřichohradecku. Tři z šesti cestujících se zranili

V pondělí krátce po půl desáté jel linkový autobus z Jindřichova Hradce na Jindřiš a havaroval. Podle informací záchranářů se při nehodě lehce zranili tři cestující. Na místě zasahovaly složky...

20. října 2025  10:24,  aktualizováno  13:04

Rvačka na plese. Jedna rozbitá hlava a čtyři pořezaní od rozbitých půllitrů

Hned několik větších bitek a rvaček museli o víkendu řešit policisté na jihu Čech. Pořádně rušno bylo například u hotelu Palcát v Táboře, kde se porvala velká skupina lidí a výsledkem bylo hned pět...

20. října 2025  9:04,  aktualizováno  10:56

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mezi 500 let starým krovem vede skleněná lávka. Port 1560 má cenu Stavba roku

Jan Topinka a Michal Juha, hlavní architekti ateliéru Domy Architects, získali za přestavbu areálu Port 1560 v Českém Krumlově ocenění Stavba roku 2024. Nyní bývalým pivovarem v historickém centru...

19. října 2025  11:44

U Temelína narazilo auto do betonového sloupu, řidič je ve vážném stavu

Při nárazu auta do betonového sloupu mezi Temelínem a Týnem nad Vltavou na Českobudějovicku se v sobotu odpoledne zranili tři lidé. Řidič je ve velmi vážném stavu. Uvedl to policejní mluvčí Jiří...

18. října 2025  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.