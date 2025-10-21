Vladimíra Havlíčková vystřídala Vítězslava Ilka, který dostal místo ředitele střední školy mimo krajské město. Ředitelkou Základní školy Nová v Českých Budějovicích se stala 1. srpna. Když se rozhodla ucházet o tento post, nešlo podle ní o kariérní krok, ale o snahu ochránit prostředí, které si za pět let působení zamilovala.
Věří, že škola, která nyní nemá dobrou pověst, má být místem, kde se děti cítí bezpečně a kde se jim věnuje individuální pozornost. Chce dál rozvíjet multikulturní prostředí, ve kterém mají šanci uspět jak nadaní žáci, tak ti z náročnějších sociálních podmínek. „Nikdo nemůže za to, do jaké kolébky se narodil,“ říká.
Přáli bychom si, aby všichni žáci dokončili všech devět tříd, protože máme bohužel takové, kteří odcházejí už v sedmé třídě. A je to zbytečné.