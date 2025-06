Pokud si něco zamane, dotáhne to do konce, a ještě je v tom úspěšný. Tak by se dalo v krátkosti shrnout několik posledních roků Vladimíra Dědoucha, třiačtyřicetiletého majitele známého českobudějovického řeznictví.

Když se od policie před šesti roky přesunul zpátky do rodinného podniku, jen u masa dlouho nevydržel. Začal z něj vyrábět nejrůznější pochutiny, poté se se svým týmem vrhl na kvašenou zeleninu, otevřel kavárnu a do toho se ještě snaží už třetím rokem oživovat Lannovu třídu koncerty.