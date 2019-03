Šumavskou Kvildu ochromil silný vítr. Zavřený je výběh s jeleny i vlek

Podle starosty Kvildy Václava Vostradovského nejde v obci proud od nedělního večera. Výpadek přišel v půl deváté. Podle informací společnosti E.ON je tento problém i v dalších šumavských obcích.

„V neděli spadl strom na přístupovou cestu k části Vilémov, ten se během večera podařilo odstranit. Jinak jsme řešili problémy menšího charakteru jako převrácené popelnice nebo mobilní toalety. Kvůli náročnosti oprav počítáme, že výpadek elektřiny bude trvat ještě během dneška,“ sděluje starosta Vostradovský.

Po nedělní vichřici je pro turisty uzavřené návštěvnické centrum s jelením výběhem i informační středisko. Zavřený je i výběh s vlky poblíž Srní na Klatovsku. Tam všude nejde proud a je třeba také odklidit popadané stromy a větve.

Starosta Kvildy předpokládá, že v souvislosti s výpadkem dodávky elektřiny neotevřou ani místní restaurace.

„V nouzovém provozu je obchod s potravinami, aby si lidé mohli nakoupit alespoň pečivo. Určitě nebudou v provozu lyžařské vleky,“ dodává Vostradovský.

To jsou pro rodiny s dětmi, které jsou o prázdninách na Šumavě, samé špatné zprávy.

Navíc mluvčí správy národního parku Jan Dvořák varuje před výšlapy do lesů. „Pokud to není nezbytné, lidé by se dnes měli lesním úsekům vyhýbat a nechodit na výlety. V opačném případě by měli být velmi opatrní. Stromy v lesích mohou být napůl vyvrácené nebo nalomené,“ upozorňuje Dvořák.

V terénu jsou kromě energetiků i pracovníci správy parku, kteří sčítají škody v lesích.

„Nejčastější budou vývraty stromů, nikoli zlomy. Nevíme však, jak to vypadá v nejvyšších partiích Šumavy. Podle prvních odhadů však situace nejspíše nebude tolik dramatická, jak se zdálo,“ sděluje Jan Dvořák s tím, že škody na stromech se budou počítat v tisících metrech krychlových.