Výhled na Alpy z Vítkova hrádku se ještě odkládá. Minimálně do Vánoc

Až u soudu skončil spor o provozování nejvýše položeného hradu v České republice, Vítkova hrádku na pravém břehu Lipna. Krajský soud v Českých Budějovicích bývalému provozovateli nařídil, aby do 10....

Velký zápas, souboj o první místo v nejvyšší lize basketbalistů. Figuruje v něm dlouhodobě nejlepší český celek Nymburk, to nepřekvapí. Jeho vyzyvatelem v sobotním šlágru je však Písek, který dál...

Nestává se často, že by českobudějovický Biograf Kotva hostil slavnostní premiéru. Ve čtvrtek se však jedné dočkal. Hosté zde poprvé zhlédli mysteriózní krimi Samhain. A byla to premiéra se vším...

Nachlazených přibývá, nejrychleji mezi školáky. Nemocnice omezují návštěvy

Roste počet Jihočechů, které trápí akutní respirační problémy. V jindřichohradecké nemocnici už zakázali návštěvy, jinde je omezují. Nejvyšší nemocnost je u dětí do pěti let. V tomto týdnu to bylo 2...