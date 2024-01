Koupání v Černém jezeře: pokuta 10 tisíc, líčí strážce Šumavy. Pátrají i na internetu

Kvůli zakázaným vstupům do klidových zón parku prý už monitorujete i sociální sítě, kde se tím turisté chlubí. Kolik času vám to zabere?

My jako strážci v terénu se přímo sociálními sítěmi nezabýváme. Pokud však někdo najde podezřelou fotku, okamžitě kontaktuje mého náměstka a vedoucího státní správy Martina Pazourka, jehož podřízení se tím přímo zabývají. Je tam člověk, který má přímo v popisu práce vyhledávat tyto fotky. Upozorňuje nás to, v jakých lokalitách se lidé pohybovali a fotografovali. S dotyčným se pak zahájí přestupkové řízení.

Kolik takových případů řešíte, nejen z internetu, ale i v parku?

Těch zásadních je za rok do dvaceti.