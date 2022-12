Přírodní biotop překlene unikátní visutý most s horkovodem z Temelína

Součástí stavby horkovodu z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic bude unikátní visutý most přes přírodní biotop nedaleko Hluboké nad Vltavou. Bude dlouhý přes sto metrů, váží 40 tun. Hotový by měl být do konce tohoto roku.