Zloděj zbrzdil práce na nové lávce u Lužnice. Po roce od zničení už stojí nová

Více než rok nemohli turisté mířící z Bechyně po červené značce chodit podél Lužnice. Součástí trasy je totiž visutá lávka, kterou loni v září zničil padající strom.
Stalo se to jen několik hodin před jubilejním padesátým ročníkem pochodu Bechyňská osma, který tudy tradičně vede. Cesta musela být uzavřená.
Nyní už stojí lávka nová, dokončili ji ve druhé polovině září. „Úsek je znovu průchozí, zatím jen na vlastní nebezpečí. Ale v pátek v 9.30 hodin se u ní sejdeme a slavnostně ji otevřeme,“ upřesnil Jiří Fink, předseda Klubu českých turistů (KČT) pro Jihočeský kraj.
Celkové náklady vyčíslil na 1,3 milionu korun. „Zhruba polovinu tvoří dotace, tu druhou veřejná sbírka, kterou jsme uspořádali,“ dodal.
Hlavní fáze opravy začala letos v dubnu a provázely ji komplikace. Neznámý zloděj ukradl v polovině prázdnin dřevěné šablony potřebné pro výrobu kovových částí. Dobrovolníci museli vyrobit nové, což znamenalo mnoho hodin práce navíc.
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Na konci srpna dorazily pozinkované ocelové profily a s nimi i tým, který se pustil do práce. Protože se k lávce nedá dostat autem, dobrovolníci z KČT zajišťovali veškeré zázemí. Těžké kovové díly i potřebné vybavení se musely nejprve dostat na protější břeh Lužnice, potom převézt lodí a nakonec ručně vynést ke skále.
Aby předešli události z léta, zůstávali na místě i přes noc ve spacácích, aby stavbu a materiál hlídali.