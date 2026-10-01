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Zloděj zbrzdil práce na nové lávce u Lužnice. Po roce od zničení už stojí nová

Autor:
  16:07
Visutá lávka nad Lužnicí u Bechyně už opět slouží turistům.

Visutá lávka nad Lužnicí u Bechyně už opět slouží turistům. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Visutá lávka nad Lužnicí u Bechyně už opět slouží turistům.
Visutá lávka nad Lužnicí u Bechyně už opět slouží turistům.
Visutá lávka nad Lužnicí u Bechyně už opět slouží turistům.
Visutá lávka nad Lužnicí u Bechyně už opět slouží turistům.
8 fotografií
Visutá lávka připevněná ke skále nad řekou je hotová a v pátek ji Klub českých turistů slavnostně otevře. Atraktivní část stezky údolím Lužnice se nachází kousek od Bechyně na Táborsku. Původní konstrukci poškodil loni v září strom, který na ni spadl. Práce na nové konstrukci zkomplikoval zloděj.

Více než rok nemohli turisté mířící z Bechyně po červené značce chodit podél Lužnice. Součástí trasy je totiž visutá lávka, kterou loni v září zničil padající strom.

Stalo se to jen několik hodin před jubilejním padesátým ročníkem pochodu Bechyňská osma, který tudy tradičně vede. Cesta musela být uzavřená.

Nyní už stojí lávka nová, dokončili ji ve druhé polovině září. „Úsek je znovu průchozí, zatím jen na vlastní nebezpečí. Ale v pátek v 9.30 hodin se u ní sejdeme a slavnostně ji otevřeme,“ upřesnil Jiří Fink, předseda Klubu českých turistů (KČT) pro Jihočeský kraj.

Visutá lávka nad Lužnicí u Bechyně už opět slouží turistům.
Visutá lávka nad Lužnicí u Bechyně už opět slouží turistům.
Visutá lávka nad Lužnicí u Bechyně už opět slouží turistům.
Visutá lávka nad Lužnicí u Bechyně už opět slouží turistům.
8 fotografií

Celkové náklady vyčíslil na 1,3 milionu korun. „Zhruba polovinu tvoří dotace, tu druhou veřejná sbírka, kterou jsme uspořádali,“ dodal.

Hlavní fáze opravy začala letos v dubnu a provázely ji komplikace. Neznámý zloděj ukradl v polovině prázdnin dřevěné šablony potřebné pro výrobu kovových částí. Dobrovolníci museli vyrobit nové, což znamenalo mnoho hodin práce navíc.

Stezku údolím Lužnice zařadili mezi evropskou špičku, jako první z Česka

Na konci srpna dorazily pozinkované ocelové profily a s nimi i tým, který se pustil do práce. Protože se k lávce nedá dostat autem, dobrovolníci z KČT zajišťovali veškeré zázemí. Těžké kovové díly i potřebné vybavení se musely nejprve dostat na protější břeh Lužnice, potom převézt lodí a nakonec ručně vynést ke skále.

Aby předešli události z léta, zůstávali na místě i přes noc ve spacácích, aby stavbu a materiál hlídali.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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Zloděj zbrzdil práce na nové lávce u Lužnice. Po roce od zničení už stojí nová

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