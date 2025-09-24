Kraj chce u centra Budějovic vybudovat čtvrť pro tisíce lidí, koupí areál firmy

Byty, ale i zázemí pro kulturní instituce nebo domov mládeže. To jsou plány Jihočeského kraje s areálem bývalé Tabačky. Získá ji od společnosti Viscofan, která se naopak přesune k českobudějovickému letišti.
Cena transakce je přibližně 600 milionů korun, ceny pozemků na letišti mají hodnotu 240 milionů a zbylou část zaplatí Jihočeský kraj jako majitel pozemků u letiště ve dvou splátkách. Viscofan by měl v novém působit od poloviny roku 2028.
Dohoda je podle účastníků výhodná pro obě strany. „Viscofan nás oslovil s tím, že uvažuje o budoucnosti v Jihočeském kraji, protože ten areál je nevyhovující a zdaleka neumožňuje modernizaci, kterou by potřebovali,“ přiblížil hejtman Martin Kuba. To se potkalo s úsilím kraje vytvářet tu prostředí pro moderní prosperující firmy na pozemcích kolem letiště.
Jednali tak, jestli by bylo možné Viscofan přesunout na jeden z pozemků na letišti a získat areál bývalé Tabačky pro Jihočeský kraj. Výsledná strategická dohoda znamená, že kraj společnosti nabídne asi 7,7 hektaru velký pozemek na letišti, aby tam mohla postavit jeden ze svých nejmodernějších a největších závodů na světě.
„My tím pádem získáme celý areál bývalé Tabačky, což je z urbanistického pohledu naprosto unikátní,“ podotkl hejtman.
Kraj téměř v centru města získá pozemky, které mohou vést k vytvoření čtvrti, kde může bydlet až 3,5 tisíce lidí. Pro srovnání, takové množství obyvatel dnes bydlí na Pražském předměstí, v Havlíčkově kolonii pak kolem 2,5 tisíc. Není to navíc areál starých průmyslových budov, podle hejtmana jde o zachovalé historické budovy s obrovskými prostory uvnitř.
Šance také pro Jihočeské divadlo
A právě velké interiéry umožňují vybudovat tam zázemí pro kulturní instituce, volnočasové aktivity dětí, například domovy dětí a mládeže, či komunitní aktivity. „Dá se vytvořit opravdu městská živá unikátní čtvrť s kombinací historie, kterou v sobě Tabačka nese, se zázemím nejen pro studentské a městské byty,“ doplnil hejtman.
Ve hře je možnost, že svůj domov by v nové Tabačce mohlo najít Jihočeské divadlo, které se dlouhodobě potýká s nedostatečnými prostory. „Chybí nám v regionu zásadně velký hudební sál, kde by Jihočeské divadlo mohlo působit. Tady se ty prostory velmi nabízí,“ upřesnil hejtman. Nic ale zatím není definitivně rozhodnuté.
Strategickou dohodu vítá i ředitel českobudějovického Viscofanu Miloslav Kamiš. Podle něj jde o jednoznačný impulz, že chce zůstat v Budějovicích a rozvíjet zde své aktivity. „Bavíme se o konceptu dlouhodobosti, což zde z našeho pohledu je 30 až 50 let,“ vysvětlil. Společnost v novém areálu cílí na obrat ve výši osm miliard korun, ten současný je mezi sedmi a sedmi a půl miliardami.
Mají 600 zaměstnanců
Zpracovaný záměr počítá se zachováním stávajících kapacit v Českých Budějovicích a umožnit jejich růst ve chvíli, kdy se pro to společnost rozhodně. Viscofan v jihočeské metropoli aktuálně zaměstnává 600 zaměstnanců. Nové logistické a výrobní centrum na letišti je pro společnost umístěním výhodnější.
„To, co my vyrábíme v potravinářských obalech, tak je distribuce v desítkách kamionů denně. My tímto budeme opravdu schopni postavit jeden hub, budeme schopni centralizovat výroby a jejich výstupy tak, abychom zajistili přímou distribuci do 130 zemí světa,“ nastínil Kamiš.
V Českých Budějovicích nyní fungují ve dvou lokalitách. Výrobní centrum mají v ulici Průmyslová a distribuční centrum sídlí v ulici Antala Staška. Nové umístění společnosti nabídne lepší dopravní napojení bez potřeby zajíždět do centra města.