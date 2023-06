Hledání léku na encefalitidu. K dispozici je arzenál účinných látek, říká virolog

Čím vás klíšťata fascinují?

Je to v mnoha směrech unikátní tvor. Aristoteles sice popsal klíšťata jako odporná a parazitická zvířata, ale z hlediska biologie jsou velmi zajímavá. Jde o dokonalé přenašeče chorob, kteří dokážou přežít různá nehostinná prostředí, odolají vakuu v elektronovém mikroskopu nebo vyprání v pračce. Vyvinula si také řadu unikátních životních strategií pro to, aby se dostala ke svému zdroji potravy. Toho právě zneužívají různé patogeny ke svému přenosu.

Proč jsou tito drobní parazité tak obávanými nepřáteli?

Má to dva důvody. Když uvidíte na sobě přisáté klíště, nevypadá to nijak vábně, leckoho přepadne i panika. Druhým důvodem jsou nebezpečné choroby, které klíšťata přenášejí. Kvůli své velikosti se může velmi snadno stát, že parazita přehlédneme. Hrozí to zejména u raných vývojových stadií, jako jsou nymfy nebo larvy, těch si mnohdy na těle nevšimneme.