Za Vimperskou masnu nabízí zájemce 21 milionů, teď tam natáčejí filmaři

Správkyně Monika Fabrinská areál pronajala do března příštího roku filmařům za 800 tisíc korun. Firmu z Vimperka na Prachaticku poslal soud do konkurzu v létě 2018. Společnost, která zkrachovala v roce 2017, chtějí koupit dva zájemci.

Jedním je Písecká investiční, jejímž jednatelem je Zdeněk Mezera, podle Fabrinské největší zajištěný věřitel. Druhého zájemce zastupuje právník Štěpán Jahoda, ten v září nabídl cenu 21 milionů, jak vyplývá z insolvenčního rejstříku. Kdo je druhý zájemce, si Jahoda zatím nepřeje zveřejnit, řekla správkyně.

„Chtěla bych to odprodat co nejdříve, ale přišla opravdu výhodná nabídka na pronájem (od filmařů). Věřitelský výbor i zajištění věřitelé to odsouhlasili, tak jsme prodej posunuli,“ vysvětlila Fabrinská.

Dostat by se na něj mělo v dubnu. I když se povede za nabídnutých 21 milionů, nebudou uspokojeni všichni věřitelé, protože přihlásili pohledávky za asi 22 milionů korun. Bude třeba zaplatit odměnu správkyni, náklady na správu, daň z nemovitosti i znalecký posudek.

„Když se to odpočítá, tak se bohužel na všechny zajištěné věřitele nedostane,“ potvrdila Fabrinská. Do insolvenčního řízení se jich přihlásilo 71 s pohledávkami za 40,5 milionu korun.

V nájmu je tam nyní americká filmová produkce. Člen představenstva Vimperské masny Václav Mezera na to reagoval s tím, že v areálu nejsou platné elektrorevize.



„Je obrovské riziko uvádět stroje a zařízení do provozu jenom proto, že to má tvořit kulisu filmu. Areál nesplňuje ani základní předpisy požární ochrany a bezpečnosti práce,“ uvedl Mezera v insolvenčním rejstříku.

Podle správkyně potřebují filmaři jako kulisy zejména venkovní areál. Stroje jsou dlouhodobě odpojené. „Nebudou je v žádném případě spouštět, to ani nebylo předmětem pronájmu,“ řekla. Z částky za pronájem zaplatí náklady spjaté se správou areálu a mzdy zaměstnanců, kteří mají přednost před ostatními věřiteli.

Insolvenční řízení trvá několik let. Fabrinská sdělila, že věřitelé se nemohli shodnout na postupu prodeje. „Potom nám do toho vstoupil covid, v té době nebyl žádný zájemce. Rozproudilo se to v minulém roce. Zájemci pak pořád navyšovali cenu a nebylo možné zorganizovat regulérní nabídkové řízení. Opravdu to trvá dlouho,“ uvedla.

Vimperská masna ukončila výrobu v lednu 2017. Ve firmě pracovalo 55 lidí, všichni dostali výpověď. Za rok 2016 vykázala ztrátu 31,3 milionu korun. Masna stagnovala, navzdory plánu se nedostala do zisku, a tak zastavila výrobu.

Vimperk na Prachaticku tak ztratil po Šumavanu a Jitoně další tradiční podnik. Masna vyráběla v poslední době hlavně výběrové uzeniny, firma fungovala od roku 1963. Dřív tam pracovalo až 250 lidí. Společnost porážela jateční zvířata, vyráběla výseková masa a přes sto druhů masných výrobků či trvanlivých salámů.