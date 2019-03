Vimperk žádá o dotaci na demolici vybydleného domu, ostudy města

Má umouněnou zašedlou fasádu, skla v okenních tabulkách někde zbyla poničená, jiná jsou vymlácená úplně. Snad jen zvonky u vchodových dveří naznačují, že to není tak dlouho, co tu někdo ještě bydlel.

Poslední nájemce se z domu vystěhoval v roce 2015. Město mu poskytlo jiný byt.

„Předtím jsme se tam dlouhodobě potýkali s problémovými nájemníky. Byl tam neustále nepořádek, a to i v okolí, kde ti místní různě posedávali,“ popisuje starostka města Jaroslava Martanová.

„Žili tam nepřizpůsobiví občané. Soužití v domácnostech s velkým množstvím lidí nebylo ideální. Docházelo tam i k případům prostituce místních žen. Jde o typickou sociálně vyloučenou lokalitu na kraji města,“ říká městský zastupitel Lukáš Sýs, který je zároveň pověřený řízením vimperské městské policie.

„Výjezdy k domu byly poměrně časté. Jak ze strany strážníků, tak státní policie. Nechci však tvrdit, že každý z obyvatelů byl problémový. Žily tam i slušné rodiny,“ dodává. Se starostkou Martanovou se shodují, že od vybydlení budovy je v okolí klid.

Byty v patrovém domě zůstaly v dezolátním stavu tak, jak je tam před zamčením objektu zanechali nájemníci. Noví už se do nich nenastěhují.

„Nabízela by se i varianta dům zrekonstruovat a nebourat ho, ale náklady na takové opravy by se mohly vyšplhat až ke dvaceti milionům korun. To převyšuje finance na demolici a i vzhledem k bezprostřední blízkosti komunikace I/4 se město rozhodlo nechat stavbu odstranit,“ vysvětluje starostka.

Silnici a nevzhledné stavení dělí jen úzký chodník. „Kvůli značně poničeným interiérům by bylo nemyslitelné, aby se do domu znovu nastěhovala například rodina s dětmi,“ dodává Lukáš Sýs.

Město Vimperk se nyní bude ucházet o dotaci ministerstva pro místní rozvoj, která je určená právě na demolici domů ve vyloučených lokalitách. Zbourání by zafinancovala z 60 procent. Celkové náklady přesáhnou pět milionů korun.

Podobné možnosti využili Vimperští už v minulosti. O první dotaci zažádali v roce 2016 a finance dostali o rok později. Proto mohl jít k zemi první dům v neuspokojivém stavu, který sužovaly podobné potíže vyloučené lokality. I on sousedil se zmíněnou silnicí.

„Řadu let se již plánuje rozšíření komunikace, i z toho pohledu je demolice lepším řešením do budoucna,“ uvádí Jaroslava Martanová.

Zda město dotaci od ministerstva získá, by mohlo být jasné v polovině roku. Pokud peníze dostane, demolice bude možná ještě letos, nebo na začátku příštího roku.

Vedení Vimperka zároveň uvažuje, co by dům nahradilo. „Mohlo by dojít k propojení silnice s blízkou Zlatou stezkou, která vede návštěvníky do centra Vimperka. Každopádně počítáme s investicí na další využití místa,“ dodává Martanová.