Ve Vimperku vrátí smuteční obřady z kostela do nové síně na hřbitově

Nová pietní síň ve Vimperku je čerstvě zkolaudovaná. „Zbývá dořešit ozvučení, smlouvu s pohřební službou, která ji bude provozovat, a ještě také chceme upravit zeleň na prostranství před síní. Zároveň budeme hledat nové využití pro kostel sv. Bartoloměje, naši nejstarší sakrální památku, kde se obřady dosud konaly a po uvedení nové síně do provozu již nebudou,“ řekla starostka města Jaroslava Martanová.

Novostavba, již navrhl architekt Jakub Vašek, je zvenčí i půdorysně velmi podobná původnímu objektu. Ten se město pro špatný stav rozhodlo zbourat. Vnitřní struktura budovy za 12,3 milionu korun je však zcela odlišná.

„Původně byl prostor pro obřady v menší pravé části objektu, nalevo pak bylo zázemí a byt hrobníka. V nové budově je to opačně. Pietní síň je vlevo ve větší části, zázemí pro správce hřbitova a pro návštěvníky pak napravo,“ vysvětlil místostarosta Zdeněk Kuncl.

Interiér síně je decentní až strohý. Vnitřní vyzdívka je z cihel z původní stavby natřených na bílo, stropní podhledy jsou z dřevěných desek, nábytek má jednoduché geometrické tvary. Atmosféru dotváří střešní okno, kterým do síně proniká přirozené světlo, a kamenná plastika z původní pietní síně obemknutá ocelovými pláty, která je umístěná venku za oknem u katafalku.

První obřady se v moderním prostoru uskuteční v létě. „Protože je to zajímavé architektonické dílo, rádi bychom síň před zprovozněním předvedli veřejnosti. Někdy na jaře uspořádáme veřejnou prohlídku, aby se lidé mohli do síně podívat nejen při smutných příležitostech,“ dodala Martanová.

Ve Volyni dotáhnou projekt

Už od devadesátých let minulého století je vydané stále platné stavební povolení na smuteční síň na hřbitově ve Volyni na Strakonicku. Stavbu se ale nikdy nepovedlo dokončit a objekt chátrá. Chybí třeba sociální zařízení a prostory pro technické vybavení a zázemí.

„V minulosti zde fungovala galerie, ale to se úplně nesetkalo s ohlasem obyvatel, takže jsme spolupráci ukončili,“ komentoval starosta Martin Červený.

Volyňští tak musí do Strakonic, Vlachova Březí nebo do Blatné, nově se jim nabídne právě Vimperk. Město má od roku 2021 připravený nový aktualizovaný projekt a čeká na vypsání dotace. Starosta odhaduje celkové náklady na 30 milionů. „Chceme to už dokončit,“ zdůraznil.

Podobnou potíž řeší i osmitisícové Milevsko, kde chybí síň pro civilní obřady. Rada města odsouhlasila její zřízení v prostorách kostela sv. Jiljí při Královské kanonii premonstrátů, jehož baziliku pro smuteční obřady již využívají věřící. Vize je taková, že Milevsko bude v kostele platit nájem a zaplatí vybavení síně.

„Na zpracování interiérového návrhu se podílí zástupci kanonie spolu s pověřenou architektkou Petrou Šmejkalovou, která je s projektem seznámená od začátku,“ uvedla Michaela Kratochvílová z odboru investic a správy majetku.

Ve druhé polovině letošního roku začnou stavební práce i okolo hřbitova v Prachaticích podle studie ateliéru Za Mák. „Hlavní úpravy souvisejí s napojením z komunikace druhé třídy, tedy vjezdu na hřbitov. Další etapy se týkají parkoviště a vstupu do hřbitova. Vjezd z té silnice je hodně nebezpečné místo, není to tam desítky let šťastně řešené,“ přiblížil starosta Jan Bauer dvacetimilionovou investici, která počítá i s obnovou pietní místnosti.

Hřbitov s obřadní síní nedávno opravil také Český Krumlov. Nové jsou chodníky včetně dlažby na cestách či odvodnění, opravené jsou i cesty a pěšiny v urnovém háji. Náklady byly asi 44 milionů.