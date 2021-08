Vietnamské děti z Vyššího Brodu přijely na tábor, aby si vylepšily češtinu

Na hřišti rekreačního areálu jen pár kilometrů pod vrcholem Kleti nedaleko Krásetína se prohání téměř dvě desítky menších i větších dětí. Hrají hru na mravence a propichují si navzájem balónky připevněné na zádech.

Takový obrázek by na dětském táboře sám o sobě nebyl nijak neobvyklý, kdyby ovšem nešlo o děti z převážně vietnamských rodin z Vyššího Brodu a okolí. Ty přijely, aby se tu dva týdny před začátkem nového školního roku zdokonalily v češtině.

„Dopolední program je zaměřený na výuku českého jazyka, což se snažíme dělat hravě, děti se učí pomocí různých aktivit, ať už pohybových, nebo při deskových hrách,“ přibližuje Iva Sonnbergerová, jedna z instruktorek a zároveň pracovnice projektového pracoviště krumlovského Centra pro pomoc dětem a mládeži.



To společně s Vyšším Brodem letní tábor organizuje. Právě v tomto jihočeském příhraničním městě žije velmi početná komunita Vietnamců, která tvoří až 12 procent z celkového počtu obyvatel.

„Někdy může být soužití české a vietnamské kultury problematické, zejména s ohledem na jazykovou bariéru. Před pár lety tak vznikl projekt na sbližování obou skupin, součástí je i jazyková výchova dětí, do budoucna snad budou i kurzy pro dospělé,“ popisuje Jan Krotký, předseda komise pro integraci cizinců, jež má za cíl dopomoci ke sbližování Čechů a Vietnamců.

Podle nadšeného povykování za jeho zády je vidět, že program děti zaujal, i když čeština je pro mnoho z nich velkou výzvou. „Mluvit česky pro mě není tak těžké, možná jen o trochu těžší než vietnamsky,“ nesměle vypráví jedenáctiletý Alex.

V Česku se už narodil. To však neplatí pro některé jeho kamarády, kteří s rodiči přijeli z Vietnamu až v pokročilejším věku.

„Samozřejmě mnoho dětí se tu už narodí, ale jsou tady pořád i ty, které do Česka přijedou třeba až v mladším školním věku, nebo dokonce v pubertě. Pro ty je pak velice těžké začlenit se do kolektivu, když ostatním zpočátku nerozumí,“ naznačuje vyšebrodská tlumočnice a překladatelka Hana Bui.

Sama se do Česka přistěhovala ve svých deseti letech. A právě to je podle ní pro úspěšné začlenění do nového kulturního i jazykového prostředí ta nejzazší hranice. „Tehdy mi dělalo největší problémy skloňování, navíc vietnamština nemá tolik rodů nebo pádů. Trvalo asi tři roky, než jsem se byla schopná dobře dorozumět,“ vzpomíná.

Mezitím pomáhá s přípravami na významný okamžik. Děti slavily Vánoce. Celý dopolední program tak patřil výrobě ozdob na stromeček. Ten si děti i samy ozdobily.

„Nechceme se omezovat jen na výuku jazyka, ale propojovat ho i s konkrétními tradicemi a zvyky, které tvoří důležitou součást prostředí, v němž děti žijí, tohle je dobrá příležitost,“ zmiňuje Sonnbergerová a dodává, že na tábor přijely i dvě české děti.

„Moc mě to tu baví, je super, že poznám nové kamarády a naučím se od nich třeba i nějaká vietnamská slovíčka,“ říká osmiletý Jan Szabo z Křemže.