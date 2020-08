Písek má rád. Petr „Déma“ Škabrada složil ódu městu slavícímu 777 let

„Když jsem byl mladý, jezdili jsme tam s kamarády na koncerty punkových kapel Bon Pari nebo E!E. Dodnes tam mám řadu přátel, za nimiž se vracím. Písek mám opravdu moc rád,“ svěřuje se hudebník Petr „Déma“ Škabrada.

Píseň nazvanou Óda na Písek napsal na popud jednoho ze svých píseckých přátel Zbyňka Konvičky. „Poprosil mě, jestli bych nechtěl něco připravit k 777. výročí založení města. Trochu jsem se toho zalekl, protože se strašně těžce píše něco na zakázku, mám raději pocitové písně. Slíbil jsem mu, že to zkusím, a ono se to povedlo. Byli jsme z toho tak nadšení, že jsme se rozhodli natočit i klip,“ přibližuje Škabrada s tím, že silný vztah k Písku mu výrazně pomohl.

Dodnes složil několik písní pro různá města, mezi nimiž jsou například jihomoravské Boskovice, Stochov ze středních Čech, ale také České Budějovice, kterým už dříve napsal písničku o Bludném kameni na hlavním náměstí.

Sám však připouští, že tentokrát zažil za svou bohatou hudební kariéru další poprvé. Nikdy předtím se totiž nepustil do točení místopisného klipu.

„Tak trochu jsem se nechal přemluvit, ale moc dlouho to netrvalo. Prakticky ihned jsem však věděl, že ho musí natočit kamarád Pavel Junek, který dělá videa i pro naši Znouzectnost nebo punkovou kapelu Totální nasazení. Vybraly se předem lokace a pak už stačilo pozvat lidi na natáčení, kterých se sešlo asi 40,“ vysvětluje Škabrada a dodává, že si všichni účinkující přinesli na jednodenní natáčení modrobílá pruhovaná trika evokující místní textilku Jitex.

Klip natočili za den

Klip se podařilo natočit za necelý den. „Přijeli jsme do Písku na devátou hodinu a s dvouhodinovou přestávkou na oběd jsme to do pěti hodin odpoledních krásně stihli. Dokonce jsem ještě večer zahrál v jedné z kaváren na břehu Otavy. Nachodili jsme za ten den ve vedru spoustu kilometrů, ale moc jsme si celý den všichni užili,“ podotýká Škabrada.

Celému natáčení předcházela facebooková sbírka, do níž přispělo okolo 60 dárců ze všech koutů republiky. Za dva měsíce se organizátorům podařilo vybrat 25 a půl tisíce korun, které pokryly náklady na studiovou nahrávku a výrobu klipu.

Navíc se nyní připravuje i speciální DVD s videem nebo fotografiemi mapující vznik projektu, kde se využije zbytek peněz ze sbírky.

Asi stovka kusů tohoto nosiče bude s podpisem Démy a osobním věnováním směřovat dárcům a všem, kteří se na projektu podíleli. Dalších 400 půjde do běžného prodeje a k mání bude na několika místech Písku a zřejmě i na koncertech ZNC a Démophobie jako sběratelský kousek, protože obal zpracoval další hudebník plzeňské kapely Oldřich „Golda“ Neumann.

Následný výtěžek z prodeje DVD podpoří místních neziskové kulturní organizace. Podobné folkové projekty dával frontman Znouzectnosti dohromady už na začátku 90. let a týkaly se nejprve pouze jeho rodné Plzně. Inspirací mu byly spisy pověstí a historek z prostředí západočeského města sepsané rakouským novinářem Jaroslavem Schieblem.

„Díky svým rodičům, kteří na konci 19. století vlastnili na náměstí koloniál, si psal různé příhody pocestných a zákazníků. Na sklonku svého života vydal třídílné plzeňské pověsti, které jsem před více než 30 roky začal zhudebňovat. Vím, že v Písku je také spousta legend, ale nejsem si jistý, jestli bych je také dokázal převést do písní,“ připouští.

Svou slabost pro Písek dokládá také četností, s jakou ve městě vystupuje, ať už ve svém folkovém projektu Demophobia, nebo se Znouzectností. „Letos jsme zde vystoupili hned po koronavirové pauze na konci června, ale každoročně hrajeme v místním Divadle Pod čarou, kde to máme moc rádi,“ říká Škabrada.

Dodává, že na podzim se sem pravděpodobně opět vrátí. „Se Zbyňkem Konvičkou vymýšlíme pro Demophobii na podzim a zimu takové jihočeské miniturné a Písek bychom neměli minout.“