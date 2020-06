Manželé točili erotická videa s nezletilými dívkami, rodiče o tom věděli

Až 12 let hrozí manželům z Českých Budějovic za to, že podle obžaloby provozovali sexuální praktiky se dvěma školačkami. Za obdobnou věc už byli odsouzeni před čtyřmi lety. Podle státní zástupkyně je celý případ o to smutnější, že o aktivitách svých nezletilých dcer věděli jejich rodiče.