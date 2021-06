Bouře poničila kostel i zámeček, v obci kmitají tři party pokrývačů

„Takovou bouřku jsem tu ještě nezažil. Zasáhlo to centrální část Dřítně a s místními hasiči jsme od půl jedné do tří do rána uklízeli stromy, aby byly alespoň silnice průjezdné. V obci máme teď tři skupiny pokrývačů, abychom alespoň nějaké střechy mohli částečně opravit,“ vysvětluje starosta Josef Kudrle.

Kromě budovy zámku, kde starosta odhaduje škody za několik milionů korun, vichr výrazně poškodil také střechu na místní hospodě a obchodě. Od rána je na nohou většina obyvatel obce a snaží se tu spoušť uklidit.

„Musíme ještě vyřešit, jak opravíme střechu kostela, která je dost výrazně poškozená. Uvnitř máme cenné fresky, které by mohla další bouřka zničit. Naštěstí nám Jaderná elektrárna Temelín přislíbila, že nám v tomto případě pomůže,“ dodává Kudrle.



ČEZ, kterému temelínská elektrárna patří, nabídl obcím v okolí rychlé granty na opravy. Sám přitom musel odstavit druhý bok jaderného zařízení, protože popadaly stožáry vedení velmi vysokého napětí.



Nejvíce stromů v Dřítni popadalo podél silnice do místní části Nová Ves, nápor větru tam nevydržely i vzrostlé stromy s kmenem o průměru až 80 centimetrů. Drobnější škody na svých domech hlásí i někteří obyvatelé obce.

„V noci nám létaly nad domem kusy střechy z místního zemědělského družstva, které stojí naproti přes silnici. V obci také celý den nejde proud,“ líčí místní obyvatel Jiří Horký. Jeho slova potvrzuje také dvojice úřednic, které od brzkého rána likvidují následky bouře.

„Už jsme dost unavené. Všichni z úřadu musíme pomáhat, a to jak s polámanými stromy, tak třeba s popadanými taškami. Od poskytovatele internetu jsme se na obci také dozvěděly, že Dříteň je široko daleko nejvíce zasaženou obcí. V mnoha domech navíc nejde ani elektřina,“ vysvětluje jedna z nich, zatímco její kolegyně odhazuje rozbité tašky do přistaveného kontejneru u jednoho z domů v obci.

S dodávkami elektřiny mělo potíže více obcí v celém kraji. Podle mluvčího společnosti EG.D Romana Šperňáka bylo v ranních hodinách bez proudu téměř 10 tisíc domácností, z toho naprostá většina na jihu Čech.

„Během dne se dařilo poruchy opravovat, po 15. hodině už bylo jen 1800 domácností bez elektrické energie a s opravami dále pokračujeme,“ upřesňuje Šperňák s tím, že právě sever Českobudějovicka je jednou z nejpostiženějších oblastí.