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Policisté u vykradeného domu dopadli vězně, který byl od dubna na útěku

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  11:51

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Zatím neznámý zloděj se vloupal do opravovaného domu na okraji Českých Budějovic. (13. července 2026) | foto: Policie ČR

Policisté vyjížděli v pondělí večer k vykradenému domu na okraji Českých Budějovic. Když procházeli okolí, zaujal je muž, který se nedaleko pohyboval. Před hlídkou se náhle dal na útěk. Po jeho dopadení policisté zjistili, že se jedná o odsouzeného, který utekl z věznice na Brněnsku.

V pondělí po 19. hodině se na policii obrátil muž s tím, že se mu někdo vloupal do rekonstruovaného rodinného domu. Uviděl vypáčené dveře, ale dovnitř nevstupoval.

Po příjezdu policisté zjistili, že neznámý pachatel vnikl do garáže, která je součástí domu, a odcizil odtud televizor. Poté se dostal za použití násilí i do obytné části a odnesl si odtud dvě krabičky cigaret. Celková škoda, kterou neznámý pachatel poškozením a krádeží způsobil, přesáhla částku pět tisíc korun.

Zatím neznámý zloděj se vloupal do opravovaného domu na okraji Českých Budějovic. (13. července 2026)

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„Policisté si při důkladném ohledání místa činu povšimli muže, který se pohyboval v blízkosti domu. Když zjistil, že ho hlídka vidí, tak se pokusil utéct. Policisté ho ihned zadrželi,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Jednalo se o třicetiletého vězně na útěku. „Muž byl zařazený k výkonu trestu odnětí svobody do věznice na Brněnsku. Počátkem dubna však svévolně opustil externí pracoviště v Brně, odkud ve vězeňském oblečení utekl,“ uvedla mluvčí a dodala, že policisté ho eskortovali do českobudějovické věznice.

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Zatím se nepodařilo prokázat, jestli se do domu vloupal tento vězeň na útěku, nebo jiný zloděj. Policisté budou na případu nadále pracovat. „Pokud se jim podaří zjistit osobu pachatele, pak mu hrozí za trestný čin krádeže a porušování domovní svobody trest odnětí svobody až na tři roky,“ uzavřela Schwarzová.

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