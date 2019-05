VIDEO: Jeřáb na lidský pohon zvedl už patnáct tun, stačí chodit v kole

Jeřáb na Jakobínce se otáčí, ale řemeslníky pracující na vrcholu ani turisty na zemi neruší obvyklým hlukem. Dominujícími zvuky jsou tu zpěv ptáků a svistot větru.

Práce na obnově středověké věže by nezastavil ani výpadek elektřiny, zdejší jeřáb je dřevěný a pracuje na lidský pohon. Ve velkém kole právě kráčí podobně jako křeček v kolotoči stavební technik památkového ústavu David Říha.

„Jeřáb může zvedat břemeno o váze až 500 kilogramů. Z dnešního pohledu dvacetitunových strojů to může připadat směšné, ale je nutné vzít v úvahu, že půl tuny zvedne nahoru už člověk vážící 70 kilo. A to pomocí chůze, která se přibližuje chůzi do kopce, to znamená, že to není žádná extra námaha, aby to člověk zvedl,“ vysvětluje Říha.

Vytažení nákladu ze země do přibližně 35metrové výšky na vrchol věže trvá průměrně sedm minut a zajímavostí je, že jeřáb je dvourychlostní. To znamená, že pomocí bubnu, který lze posouvat po hřídeli, mohou řemeslníci buď zvedat těžší břemeno pomaleji a s menší silou, anebo lehčí zátěž rychleji.

„Zbývá vytahat dalších asi deset tun“

Památkáři se pustili před pěti lety do obnovy Jakobínky pomocí experimentu, v němž hraje hlavní roli právě replika jeřábu sestrojeného podle skici slavného vynálezce Leonarda da Vinciho.

„Jedná se o jedinou funkční repliku jeřábu podle návrhu da Vinciho ve střední Evropě. A tento stavební pomocník se nám plně osvědčil. Doposud vytáhl nahoru patnáct tun materiálu a zbývá vytahat dalších asi deset tun,“ říká Petr Pavelec, šéf budějovického pracoviště Národního památkového ústavu.

Z majestátní Jakobínky, která je zahalená bytelným dřevěným lešením, toho příchozí zatím moc neuvidí. Jako při každé velké rekonstrukci je i okolo této památky klasické staveniště obehnané kovovým plotem. Památkáři využívají příznivé počasí, na věži se naplno rozjela stavební sezona.

„Jeřáb byl promazán, po zimě vyzkoušen a zprovozněn. Řemeslníci s jeho pomocí vyzdvihli materiál na stavbu krovu a sestavili ho,“ popisuje Říha.

Nyní se na vrcholu Jakobínky odehrávají dokončovací práce na novém krovu a začíná příprava na montáž šindelové modřínové krytiny. Ještě předtím však stavbaři udělají klempířské detaily s pomocí olověného oplechování.

Pak přijde na řadu dokončení kamenických prací. V dílnách vyrábějí tesaři dřevěný ochoz. Obnova věže potrvá do konce září a náklady na ni se vyšplhaly bezmála na dvanáct milionů korun.

Unikátní jeřáb už na vrcholu Jakobínky lidé dlouho neuvidí. „Předpokládám, že za měsíc ho začneme demontovat,“ plánuje Pavelec s tím, že věž zpřístupní turistům na jaře příštího roku.