Památkáři odmítají větrníky nedaleko hradu Rožmberk, mají být nejvyšší v Česku

Město Rožmberk nad Vltavou do konce března vypíše referendum, aby se v něm obyvatelé k plánované stavbě vyjádřili. Dnes to potvrdil místostarosta jihočeského městečka Daniel Hovorka (Rožmberk Žije).

„Národní památkový ústav považuje záměr výstavby tří vysokých větrných elektráren na dohled hradu a historickému městu Rožmberk nad Vltavou za výrazné ohrožení památkových a krajinářských hodnot národní kulturní památky hradu a historického města. Stavba by výrazně poškodila ojediněle dochovaný krajinný rámec, do kterého je národní kulturní památka hradu zasazená,“ uvedli památkáři.

Stavba by podle nich také poškodila „ikonický“ a zažitý obraz města s dominantami kostela svatého Mikuláše, dolního hradu a věže Jakobínka.

Poblíž Rožmberka plánuje investor, firma Meridian Nová energie, tři větrné elektrárny. Každou tvoří rotor o průměru 162 metrů ukotvený na tubusu vysokém 166 metrů. Horní bod, kde by se rotor obracel, by byl téměř 250 metrů od země, uvedli památkáři.

„Potřebujeme vědět, co na to občané“

Elektrárny chce firma vybudovat západně od Rožmberka při okraji katastrálního území Horní Jílovice. Nejbližší by stála u bývalé obce Žumberk asi tři kilometry od hradu Rožmberk. „Plán investice ještě není, protože potřebuju mít zjištěné veškeré náležitosti. Potřebuju vědět, co na to občané v Rožmberku, co obec. Zatím je to ve stadiu příprav,“ reagoval Josef Urbich, zástupce firmy Meridian Nová energie, jež elektrárny plánuje. Výši investice neuvedl.

„Rozhodně se mi to nelíbí. Vždyť to mají být obrovské stožáry, zničí okolní krajinu. A pokud budou stát tam, kde je plánují, budeme na ně muset koukat i od nás ze zahrady,“ rozčilovala se před nedávnem Kateřina Kroniková z Přízeři, v jejíž těsné blízkosti chce německá firma Meridian Nová energie své elektrárny vystavět.

Někteří obyvatelé Rožmberka, které MF DNES loni oslovila, se ale také shodují, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, jejíž výhody převyšují zásah do okolní krajiny. „O referendu jsem slyšela, ale ještě nevím, jestli tam půjdu. Určitě bych hlasovala pro výstavbu. Energie je třeba a neobjeví se tu sama od sebe. Musíme ji někde vyrábět a tohle mi přijde jako správný způsob,“ myslí si Kristýna Appele.

Investor přislíbil městu roční příspěvek tři miliony korun, zmínil také místostarosta Hovorka. „Musí rozhodnout hlas lidu. Pojďme se zeptat lidí, to je férové a nejlepší. Ty větrníky mají být největší v republice. Jsem přítel komunitní energie, tak když už tam má tohle vyrůst, tak ten větrník by měl vyrábět obci peníze. Může fungovat 40 let, tak když si tu energii budou moci brát lidé, mohli by z toho něco mít naše děti a vnuci, tak pak je to investice, která má smysl,“ řekl Hovorka.

Památkáři uvedli, že území, kde by měly elektrárny být, je mimo plochy, s nimiž pro podobné stavby počítají zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje Petr Hornát k tomu uvedl, že to nelze potvrdit. „Nedostalo se to (informace o stavbě) k nám,“ řekl Hornát.

Jak dále památkáři uvedli, elektrárny by trvale znehodnotily kulturní hodnoty místa, kde dosud hrad žádným výrazným rušivým vlivům nečelí. Město Rožmberk nad Vltavou má přes 370 obyvatel. Je známé díky hradu ze 13. století, jenž patří mezi nejstarší hrady Vítkovců. Ti byli předchůdci rodu Rožmberků.