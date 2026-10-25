Veterináři budou na Českobudějovicku likvidovat chov slepic kvůli salmonele

„Důvodem utracení je opakovaný výskyt salmonel na hospodářství. Z toho důvodu tam byla přijata mimořádná veterinární opatření krajskou veterinární správou. A jedna z možností, co může chovatel učinit – a on se rozhodl pro tuto možnost – je nechat slepice utratit,“ řekl Majer. Pro likvidaci prostřednictvím jatek podle Majera nenašel vhodné zařízení. „Pro jatka by to samozřejmě bylo určité riziko,“ dodal.
Od potvrzení nákazy se podle něj čerstvá vejce z chovu společnosti Mavela Dynín na trh nedostala. Ředitel společnosti Petr Hradský událost komentovat nechtěl.
Likvidaci zajistí pracovníci chovatele společně s pohotovostním střediskem Státní veterinární správy, které řídí utrácení nakažených chovů, bezpečnou likvidaci zvířat a dezinfekci zasažených míst. Správa státních hmotných rezerv na likvidaci uvolní šest kontejnerů.
Bakterie rodu Salmonella způsobují onemocnění salmonelózu, které se zpravidla projevuje střevními potížemi. S nemocí se hůře vyrovnávají starší lidé, nemocní či malé děti. Salmonely lze zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny nad 70 stupňů Celsia v celém objemu jídla po dobu alespoň deseti minut.