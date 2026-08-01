V rozhovoru Křížová mluví o tom, jak poznat přehřátí, proč je důležitá správná registrace čipů, jaký dopad mohou mít plánované kastrace toulavých koček a proč by podle ní dávalo smysl i jejich čipování.
Jaké problémy u zvířat v horku vidíte nejčastěji? Co chovatelé v létě stále podceňují nebo dělají špatně?
Nejčastěji řešíme přehřátí organismu, dehydrataci a kolapsové stavy. Vysoké teploty představují největší riziko hlavně pro psy, protože se nepotí jako lidé a ochlazují se především zrychleným dýcháním. Zvlášť ohrožená jsou štěňata, senioři, obézní zvířata, plemena s krátkým čenichem a pacienti se srdečním nebo dýchacím onemocněním. Stále se opakují stejné chyby.
Jaké třeba?
Lidé venčí psy v poledním vedru, nechávají je běhat u kola nebo na slunci bez možnosti odpočinku. Podceňují také rozpálený asfalt, který může za několik sekund způsobit bolestivé popáleniny tlapek. Bohužel se stále setkáváme i s ponecháním zvířete v zaparkovaném autě. Teplota uvnitř vozu může za několik minut vystoupat na život ohrožující hodnoty, a to i při pootevřeném okénku nebo když auto stojí ve stínu. Přehřátí se může rozvinout velmi rychle. Zpočátku zvíře intenzivně dýchá, je neklidné, později přestává reagovat, kolabuje a bez rychlé pomoci může dojít k selhání orgánů. V takových případech rozhodují minuty.
Častou chybou je také ponoření přehřátého zvířete do ledové vody nebo přikládání ledu na celé tělo. Prudké ochlazení může způsobit stažení cév a paradoxně zhoršit odvádění tepla z organismu.