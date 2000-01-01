náhledy
Stovky mávajících a fotících diváků podél trati, autokemp provoněný spáleným benzinem, skvělé jarní počasí a desítky historických automobilových a motocyklových veteránů. Takový byl 55. ročník oblíbené jihočeské Rallye Křivonoska. Fotoreportér iDNES.cz u toho nemohl v sobotu s foťákem chybět.
Autor: MAFRA
Pavel Procházka přidělává startovní číslo na svou pragovku. Je to unikátní sportovní vůz vycházející z modelu Praga Super Piccolo z roku 1934. S tímto unikátním vozem vyrazil na Křivonosku poprvé.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Podvozek a karoserie je sice už dostavba, ale v takovéto verzi se vyrobily jen čtyři kusy. A tento jediný se dochoval. Je to vůz, který v roce 1934 jel proslulý závod 1000 mil československých,“ podotkl majitel Pavel Procházka.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Sportovní vzhled podtrhuje na tu dobu velice moderní kapkovitá a aerodynamická karoserie. „Tento model vychází z klasické koncepce Super Piccoly. Má to však jiný podvozek, pérování, upravený motor s odlišnou vačkovou hřídelí a podobně,“ popsal veteránista.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Stovky diváků si před startem v autokempu Křivonoska mohou pečlivě prohlédnout soutěžní vozy. Na snímku je interiér značky BMW.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Uniformovaní hasiči s dobovými stříkačkami jsou ozdobou každého ročníku rallye. Tento přijel s kolegy z Trhových Svinů. A dokonce krátce po startu jeden z hasičů běžel se vztyčeným praporkem před vozem, jak se to doopravdy dříve dělalo.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Defilé soutěžních motorek před samotným startem. Na snímku je nachystaná Jawa 350 OHV z roku 1939.
Autor: Radomír Machek, MF DNES
A je odstartováno. Jako jeden z prvních historických vozů se na trať, která letos zavedla rallye až do Českého Krumlova, se vydal rudý Američan – konkrétně Indian Scout 101 z roku 1930.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Aero 30 Sport z roku 1935 řídil Tomáš Barnet. Vůz, který se vyráběl v pražských Vysočanech, byl opatřen dvouválcovým dvoutaktním motorem litrového objemu, který poháněl přední kola. Celkem vzniklo 7 964 vozů.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Lidová Tatra 57 Jana Stodolovského. Pokud byste chtěli začít s předválečnými veterány, tatrovky jsou ideální volbou. Ještě se dají sehnat za rozumné peníze. „Pravda, dříve k nám jezdily opravdové skvosty, vzácné vozy a motocykly Laurin a Klement, bugatti, jaguary. Dnes se startovní pole začíná měnit na ty trochu dostupnější vozy – jako jsou třeba předválečné francouzská a americká auta. Vlastnit dnes bugatti je opravdu obrovská investice a jejich provozování je velice náročné. Naopak stálicemi jsou česká vozidla. Meziválečné tatry, škody, aera, pragy a ČZ,“ říká prezident pořádající VCC České Budějovice Ondřej Kouba.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Lipí trochu minul jednu z odboček Petr Sazima za volantem své Pragy Alfa z roku 1932. Ani to nezkazilo jeho dobrou náladu.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Škoda, že fotografie neumí přenášet i zvuk. Protože slyšet tuto motorku – Čechii, je opravdu zážitek. Motocykl Böhmerland Super sport řídil Petr Sláma. Čechie byla nejdelší sériově vyráběný motocykl na světě, měřila na délku 3,2 m. Motocykl zkonstruoval a vyráběl ve svých dílnách Albin Hugo Liebisch. Typickým znakem motocyklů Böhmerland je masivní rám z trubek, lité (z lehké slitiny), popř. lisované (z plechu) disky kol a dvě benzínové nádrže umístěné po stranách motocyklu na zádi. Pozdější modely byly vybaveny i nádrží umístěnou na klasickém místě nad motorem, před řidičem.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Ariel Red Hunter vyrobený v roce 1938 si na Křivonosku přivezl Radek Kraus. Společnost Ariel Motorcycles byla britský výrobce jízdních kol a poté motocyklů v Bournbrooku v Birminghamu. Motocykly začala společnost vyrábět v roce 1902.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Petr Šafář přijíždí na náves ve vsi Lipí se svým vozem Laurin a Klement 110 z roku 1927. Z této společnosti, kterou v roce 1895 založili v Mladé Boleslavi Václavové Laurin a Klement, vzešla dnešní Škoda Auto.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Známý českobudějovický sběratel motocyklů, cestovatel a publicista Petr Hošťálek si tentokrát na Křivonosku vzal stroj Douglas. Této britské značce motorek letos pořadatelé rallye připravili speciální kategorii.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Rallye Křivonoska láká soutěžící a veteránisty i z Rakouska. Na jich Čech přijela se svým Fordem Model A z roku 1930 Katharina Hofstadlerová. „Je to opravdová krása. S manželem se snažíme nevynechat žádný ročník a veteránistům máváme a fandíme u cesty. Vždycky si vybereme jedno pěkné místečko a tam si sedneme a kocháme se veterány. Je to krásná jarní sobota,“ povídala v sobotu nadšeně jedna z divaček, kterých u celé trati stály stovky.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na snímku je německý Zündapp K 800 s parádním motorem typu boxer. „Určitě chceme zachovat maximální rok výroby 1945 Chtějí se k nám přihlásit účastníci třeba se Škodou 120 nebo s trabantem. Aby je registrace pustila dále, uvedou rok výroby 1945 s tím, že je vozidlo v krásném stavu, že by byla škoda, aby tam tak hezké vozidlo nejelo (směje se). Jsme ale za takové nadšence rádi, nabídneme jim možnost zúčastnit se jako pořadatel a podílet se na soutěži z druhé strany. Většina pořadatelů takto začínala. Prostě měli stroj, který byl na soutěž moc mladý,“ říká ředitel závodu Ondřej Kouba.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Sem tam se mezi soutěžní stroje dostanou i ostatní veteránisté, kteří své stroje jedou po trase také „provětrat“. Na snímku je Stadion 51, produkt českobudějovického Motoru Jikov.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Diváci. To je dalším typickým znakem znakem Rallye Křivonoska. Momentka je z Lipí. „Lidé jsou už jsou za ta léta na nás zvyklí. Sejdou se u cesty a na návsích, klidně si tam vezmou stolek, otevřou pivo, přinesou buchty a mají krásně strávený den. To je na té akci krásné a opravdu je to pro Křivonosku specifické,“ těší Ondřeje Koubu.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Co by to bylo za den plný veteránů, kdyby se na trati neobjevila (nesoutěžně samozřejmě) i legenda československých silnic z přelomu 50. a 60. let – roadster Škoda Felicia. Jako doprovodné či servisní vozy tyto mladší veterány používají při závodě sami pořadatelé. „Sám mám rád klasické automobily a motocykly a doufám, že se ještě dlouho bude lidem ukazovat tato nádherná historie a technický pokrok v oblasti motorismu. Protože už to bude všude jinde bzučet na elektriku,“ uzavírá prezident VCC České Budějovice Ondřej Kouba.
Autor: Petr Lundák, MF DNES