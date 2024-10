Evropu pojedeme vyhrát, zní z Vacova, který se stal českou Vesnicí roku

Když před více než čtyřmi měsíci starosta Vacova František Čtvrtník prohlašoval, že si obec pojede do Uherského Hradiště ve Zlínském kraji pro titul české Vesnice roku, myslel to s notnou dávkou nadsázky. O to více byl překvapený, když na nádvoří jezuitské koleje při slavnostním vyhlášení padlo jméno obce na Prachaticku s patnácti sty obyvatel.

„Šli jsme na pódium a vůbec jsme nevěděli, co se děje. Byli jsme úplně v transu. Za mě by si to zasloužila každá ze třinácti soutěžících vesnic, ale pochopitelně nás potěšilo, že komise ukázala na nás. Jeden z nás okamžitě po vyhlášení upaloval do nejbližšího vinného sklípku, který pro nás na celý večer zarezervoval,“ líčí starosta Čtvrtník.

Vacov se stal čtvrtou jihočeskou vesnicí, která v celostátním kole soutěže uspěla. Když obec na Prachaticku na konci května opanovala krajské kolo soutěže, byl to pro něj i místostarostku Veroniku Šťastnou dojemný zážitek.

„Bez lidí tady v obci bychom ale neměli šanci něco takového dokázat, ať už se bavíme o krajském, nebo celostátním kole. Máme také pevné základy v tom, co zde udělalo předchozí vedení obce. Máme opravené náměstí, jednu z nejkrásnějších škol v kraji a neustále se vymýšlejí nové projekty,“ připomíná místostarostka Šťastná.

Vacov První zmínky o obci sahají až do konce 12. století. Dnes se katastr Vacova rozkládá na více než 35 kilometrech čtverečních. Součástí obce s bezmála 1 500 obyvatel je 14 částí a 7 malých osad. U náměstí stojí kostel sv. Mikuláše. V katastru obce se nachází hora Javorník s 39 metrů vysokou Klostermannovou rozhlednou. V obci sídlí i pekárna Vacov, která je největším lokálním zaměstnavatelem.

Podle starosty Čtvrtníka se na úspěchu Vacova projevila i soudržnost v celém zastupitelstvu. „Nehrajeme si tu na žádné politiky. Jsme tu skvělá parta, která táhne za jeden provaz. To je zásadní. Stačí se podívat po okolních obcích. Vždyť i ony by mohly mít to samé, ale často u nich politicky něco drhne. My to bereme tak, že opozice je pro nás největší motor úspěchu,“ chválí.

I tak ale bylo třeba se na celostátní kolo důkladně připravit. Vedení obce sestavilo přibližně padesátičlennou pracovní skupinu, která se scházela každé dva týdny.

„Veškeré akce spojené se soutěží se ladily do posledního detailu. Kromě nápadů jsme vytvořili také různé odznáčky, stužky nebo mašle. Každý se zapojil a všichni to dělali jen kvůli tomu, že chtěli Vacovu pomoci,“ dodává Čtvrtník.

Obě kola soutěže dělily přibližně čtyři měsíce, práce na přípravách však bylo neustále dost. „Vůbec jsme se nenudili. Mysleli jsme si, že si po krajském kole trochu odpočineme, ale neměli jsme šanci. Každý víkend u nás byla nějaká akce, o dovolené jsme si mohli nechat zdát. Od dubna do konce září jsme nepřestali makat, ale vyplatilo se to,“ pochvaluje si Šťastná.

Ve škole učí Zlatá Ámoska

Představitelé obce přitom Vacov do krajského kola přihlásili vůbec poprvé s tím, že si chtějí soutěž jen zkusit a získat cennou zpětnou vazbu.

„Je to vlastně velká rarita, že jsme to jako nováček celé vyhráli. Porotu jsme zaujali ve všech ohledech, ale nejvíce naší základní školou. Však v ní máme Pavlínu Kopáčikovou, která je Zlatou Ámosku,“ poukazuje starosta na pět let starý úspěch vacovské učitelky v soutěži o nejpopulárnější učitelku v Česku.

Společně se Šťastnou také rádi vzpomínají na večer, který následoval po vyhlášení v Uherském Hradišti. Doprovod čítající pětatřicet obyvatel Vacova doplnili v již zmíněném sklípku i někteří další finalisté soutěže.

„Oslavili jsme to tak vydatně, že jsme druhý den nemohli skoro vůbec mluvit. Když jsme přijeli zpět do Vacova, objížděli jsme celou obec v hasičském autě a přes amplion jsme volali, že jsme vyhráli. Bylo to něco úžasného,“ vzpomíná s úsměvem místostarostka.

Vedení obce s pracovní skupinou už stihlo uspořádat i oslavy přímo ve Vacově. Starosta však připouští, že v budoucnu by rád zorganizoval setkání s poraženými finalisty.

„Zatím řešíme formu akce, určitě bychom je chtěli nějak překvapit. Rozhodně s nimi chci zůstat nadále v kontaktu. Myslím si, že bychom se mohli navzájem v mnoha věcech inspirovat,“ upozorňuje Čtvrtník.

Díky celostátnímu úspěchu se navíc pošumavská obec kvalifikovala do Evropské ceny obnovy vesnice, v níž se vítěz vyhlašuje jednou za dva roky. „Bude to v trochu jiném formátu, než známe z Česka. Soutěž je totiž zaměřená na jedno konkrétní téma, na němž bychom měli ukazovat své představy nebo možnosti,“ vysvětluje Štastná.

Stejnou soutěž v letošním roce vyhrála Kostelní Lhota ve Středočeském kraji, díky čemuž nebudou muset Vacovští kvůli prezentaci cestovat nikam daleko. Na třetím místě se navíc umístila Ostrožská Lhota ve Zlínském kraji. Na jejich výsledky by tak čerství vítězové Vesnice roku rádi navázali. „Se vší pokorou pojedeme vyhrát i tuto soutěž,“ směje se starosta Čtvrtník.